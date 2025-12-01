台灣鯛魚排驗出禁藥「恐養出超級細菌」 漁業署推測環境汙染所致

繼毒雞蛋事件後，高雄市政府衛生局抽驗市售水產品，發現全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，含量達0.028ppm，引發民眾對食品安全的憂慮。

蘇一峰醫師怒轟養魚竟然用地三代抗生素，恐怕會養出超級細菌。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

蘇一峰醫師在臉書發文表示，「台灣鯛魚被驗出第三代抗生素enrofloxacin，這個抗生素殺菌範圍廣，只許可在動物使用，三代抗生素的濫用，將培養社區細菌的抗藥性，還可能培養出超級細菌！」蘇一峰說，門診治療社區肺炎通常只開到第二代抗生素，開第三代還常常要被藥局警告，沒想到現在養魚竟然用到第三代抗生素！

不過，由於該養殖業者皆有通過藥檢，再加上檢出含量為0.028ppm，因此漁業署推測極有可能不是養殖戶蓄意使用禁藥，而是水源汙染或鄰田汙染所致，因為若養殖戶是為了治病而投藥，殘留量應該會超過1ppm。漁業署表示，本次台灣鯛首次被檢出此類禁藥，過去約10年前鰻魚養殖有類似案例，建議民眾可購買具備產銷履歷水產品較有保障。

全聯販售的「台灣鯛魚排」來源為雲林縣，縣府今到養殖魚池採集魚體、飼料送驗。（圖／雲林縣政府提供）

根據《ETtoday新聞雲》報導，中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，恩氟喹啉羧酸具有神經及心臟毒性，即使是一般劑量也可能導致腸胃道不適。更令人擔憂的是，這種物質長期食用不僅會對關節、肝腎功能造成傷害，還可能傷害生殖細胞，導致不孕問題。

恩氟喹啉羧酸原本被用於殺菌效果，類似抗生素的作用，但因其潛在風險而被禁止用於食用魚類養殖。洪東榮主任特別提醒，腸胃較敏感的消費者食用到含有此藥物的產品時，更容易出現不適症狀，民眾應提高警覺。

