台灣鯛魚排驗出禁藥！澎湖5店120片全賣光

澎湖縣衛生局查出，澎湖5家全聯共進貨120片鯛魚，但全數皆已售出。（本報資料照片）

全聯販售來自雲林的「台灣鯛魚排」，被高雄市衛生局抽驗市售水產品時，檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，全台除基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免外，餘18縣市門市皆有進貨。其中澎湖計5家全聯門市共進貨120片鯛魚，並已全數賣出。

澎湖縣衛生局表示，澎縣計有5家全聯共進貨120片鯛魚，經查已全數售出無庫存，現場架上亦無販售；經連繫全聯公司表示，若消費者對該產品有疑慮，可持發票或產品向原購買商提出退換貨。

高雄市衛生局抽驗市售水產品，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，產品來自雲林縣。

雲林縣衛生局接獲通報後，查出該批鯛魚排由東勢鄉一養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨給全聯，已派員前往出貨的漁業合作社與養殖漁民的魚塭查察、移動管制及採樣送驗，證實此批魚貨合作社只販售給全聯，總共3125公斤。

雲林縣府農業處、動植物防疫所1日在現場未查獲可疑藥品或遭檢出的抗菌劑，已採集魚體、飼料、底泥、池水送驗，該魚池周邊環境單純，未有大排水溝、畜禽場。

許姓養殖業者飼養台灣鯛多年，承租2池魚池飼養，去年2魚池共放養5萬尾魚苗飼養，其中一池今年9月出貨給合作社後已出清，目前另一池仍在養，今已移動管制。

雲林縣府指出，許姓養殖業者對於被檢出藥物殘留則十分不解，將送驗釐清。

根據全聯資料，全台369家全聯分店，共進貨數量1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片。

