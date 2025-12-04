「台灣鯛魚排」檢驗烏龍事件 全聯:感謝高市府及衛生局還原真相

全聯鯛魚「禁藥檢驗值被放大10倍」，高市衛生局證實並已道歉。高市府衛生局提供



全聯販售的「台灣鯛魚排」日前被高雄市府衛生局檢驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，然而供應商強調，同批原料送交 SGS 檢驗皆為「未檢出」。衛生局今（12/4）公布調查結果，坦承因內部電腦設定遭更改，造成誤判為此致歉。全聯則聲明表示，感謝高市府展現高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據，同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

高市衛生局表示，針對11月26日公布的檢驗結果，內部清查發現儀器品管記錄皆正常，但檢驗條件遭到更動，使最終計算值被錯誤判定為「不合格」。至於設定遭更改究竟是人為疏失或蓄意操作，衛生局已主動移送檢調進一步釐清。

廣告 廣告

全聯今天則發布官方聲明指出，關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。

全聯表示，此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團強調，始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

更多太報報導

3家電子業擴大在台投資 晶兆成砸245億擴產

聯電宣布與Polar簽署合作備忘錄 強化美國本土8吋晶圓製造量能

傳駭客竊取1TB「相機原始碼」 華碩:內部伺服器未被入侵 產品與用戶隱私均無影響