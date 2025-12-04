台灣鯛「禁藥之亂」真相掀牌！出槌環節曝光了

生活中心／李汶臻報導

連鎖超市販售的一款台灣鯛魚排，遭高雄市衛生局驗出動物用藥超標，全台已於11月27日要求全面下架該產品。消息曝光引發民眾疑慮，不少人擔心將「毒鯛魚」買回家、吃下肚。12月12日涉事鯛魚排的上游廠商「口湖漁類生產合作社」發布主動送審結果，表示「無檢出動物用藥殘留」。在「鯛魚排」禁藥結果恐變羅生門之際， 高雄衛生局今（4）日召開記者會道歉，表示實際檢測結果應為「未檢出」，至於「出槌環節」也全說了。對此，全聯也發出官方聲明。

高市府衛生局今年10月執行一項食品抽驗專案，結果在連鎖超市的路竹分店，檢出一款熱銷的台灣鯛魚排產品，含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm。12月2日，涉事鯛魚排的上游供應廠商「口湖漁類生產合作社」發出聲明表示，自主送驗同一批魚池的SGS檢測，都符合食品安全法規，並未檢出動物用藥殘留，讓事件一度成了羅生門。

高雄衛生局事後則回應稱，業者自行外部送驗同批號原料樣品，為不同檢體，建議業者可再次申請檢驗，而雲林縣政府也針對魚塭的泥土化驗等，進行調查、作進一步釐清。今（4日）事件真相正式掀牌，高雄市衛生局當天主動召開記者表示，經內部調查釐清後發現，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」。而此異常事件已在發現的第一時間，通報中央主管機關食藥署。

在連鎖超市販售的台灣鯛魚排，被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。（圖／民視新聞）

高雄衛生局4日向「口湖漁類生產合作社」、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。而除致歉外，高市衛生局也強調此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

稍早全聯也發出官方聲明，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相；並重申「全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾」。

全聯官方聲明如下：

關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

