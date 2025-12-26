台灣鯨豚擱淺事件逐年增加，一起關心海洋動物的處境！【獨立特派員】

鯨豚生存面臨嚴峻威脅台建立擱淺救援網絡

全世界有80多種鯨豚，台灣周遭海域即占30多種，在保育上具重要地位。然而，這些海洋鄰居正與陸地物種面臨相同的生存困境。台灣鯨豚擱淺通報案件 2015年後急劇上升，2024 年更接獲159起通報，且發現時多已死亡。台灣大學獸醫學院楊瑋誠教授比喻，若將對人類的了解設為100分，對野生動物的認知往往處於不及格狀態。

為了填補知識鴻溝，研究團隊長期與野柳海洋世界合作，透過資歷超過14年的飼育員劉育鑫，建立與海豚的溝通橋樑。劉育鑫認為，照顧海豚需透過長期觀察來理解情緒，並利用「脫敏」訓練讓海豚習慣醫療介入，才能順利採集到珍貴的液態糞便與噴氣孔噴出的「鼻涕」。

廣告 廣告

楊瑋誠說明，透過基因定序分析樣本中的細菌成分，可精準掌握動物的營養與緊迫狀況，這些數據是處理野外擱淺救傷時不可或缺的醫學基礎。

研究團隊透過長達三個月的「脫敏」訓練，讓海豚配合管線抽取液態糞便樣本。（圖／獨立特派員）

鯨豚受人為活動迫害影像工作者揭殘酷真相

隨海域活動日益頻繁，鯨豚擱淺案件逐年增加，中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，人為活動干擾與通報意識提升是數據成長的主因。

楊瑋誠進一步揭露，在已知死因的擱淺個體中，近四成身上帶有漁具纏繞或螺旋槳切割痕跡，特別是棲地與人類重疊、僅存約50隻的瀕危「中華白海豚」，其背鰭與尾鰭常留下人類活動的印記。

長期記錄海洋生物困境的紀錄片工作者張弘榤致力於拍下鯨豚遭漁網纏繞、撞擊甚至槍擊彈孔等證據，就是要讓大眾直視海中真相，為無法說話的海洋動物申冤，更增進國人對鯨豚的認識。

救援現代化與時間賽跑募資打造固定救援水池

當海洋動物擱淺上岸，救援工作便是一場極耗人力與物力的硬仗，且野放成功率不到兩成。

中華鯨豚協會擱淺處理專員郭祥廈累積超過二十年救傷經驗。他指出，每一件擱淺都是獨立事件，在沙灘上徒手搬運數百公斤的鯨豚既危險又耗時。

曾鉦琮表示，為了提升效率，協會近年在救援池旁安裝天車設備，並透過民間募資打造固定式水池，以取代屆齡汰換的組裝式設備。

除了硬體更新，專業人力的累積更是關鍵，目前協會擁有約五、六百人的志工群組。志工張小姐帶著小孩實地參與生命教育，日籍志工河田真澄協助物資整理。然而，郭祥廈也提醒，人類永遠無法複製大海的舒適圈，進入救援池對受傷動物而言往往是巨大的壓迫。

中華鯨豚協會發起民間募資，打造固定式救援水池以取代老舊鋼管帆布池。（圖／獨立特派員）

解剖遺體釐清真實死因標本教育揭示污染危機

由於救傷野放成功率極低，研究人員試圖從生命終點尋找保育價值。

郭祥廈感嘆，面對動物在救援中死亡雖感到遺憾，但這已是第一線工作的常態。楊瑋誠則認為，救援最大的失敗在於未能在動物死後有效利用其遺體進行研究，若直接掩埋或焚燒，將失去了解真相的機會。

曾鉦琮在講座中展示一則2020年的胃內視鏡影像，顯示糙齒海豚胃部竟充斥著寫有「健康藥妝」字樣的塑膠袋。他指出，台灣人普遍不認識大海，協會立志透過課程與標本展示因船隻撞擊，導致無法下潛的海龜個體等案例，讓大眾理解海洋衝突的嚴重性，即便動物面臨人道處置，其標本仍能對保育研究做出貢獻。

生活起居關乎海洋健康重新反思賞鯨活動意義

保育海洋不能僅仰賴第一線的救傷，更必須從陸地的源頭進行反思。楊瑋誠提醒，許多海洋危機的原始點其實位於陸地，包含家庭洗滌釋放的微塑膠，或是浪費電力間接造成的環境變遷，都會影響海豚的生存環境。

楊瑋誠也呼籲大眾反思「賞鯨」活動的本質，不應只是為了社交平台上的打卡而「利用」動物，而應建立在欣賞與尊重的基礎上，真正去認識這些生物。

隨著擱淺通報量的攀升，保育行動更顯急迫。透過第一線救援者的努力、科研數據的累積以及公民教育的普及，期盼能落實守護海洋的行動，讓海洋鄰居能在地球上與人類共存共好。