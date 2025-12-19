台灣鯨豚擱淺通報逐年增加 專家採樣監測盼解決生態難題

台灣的鯨豚保育已超過30年，擱淺事件是否減少？

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說：「鯨豚擱淺事件是一直在增加的，很大的一個因素是因為人為海域活動的頻繁，當然還有就是通報量，通報的意識也增加了。」

鯨豚專家楊瑋誠和團隊成員正在採樣，長期監測、圈養動物，得以幫助逐年增加的擱淺生物。

台灣大學獸醫學院楊瑋誠教授表示，「台灣的擱淺數量從2015年之後開始急劇的上升，那個擱淺數量大概是2015年前的接近兩倍。」

以2024年為例，有159起鯨豚擱淺通報，許多擱淺個體被發現之前，就已經死亡。

廣告 廣告

楊瑋誠教授指出，「台灣在過去30年辛苦的耕耘之下，我們有了西太平洋很少數國家有的鯨豚擱淺處理的全國組織網，這可以讓我們可以很持續性的，也很正確的去收集擱淺的資訊。」

大眾對於鯨豚的關注，大多從擱淺事件開始。

紀錄片工作者張弘榤說：「牠們（擱淺鯨豚）的身上，多少都有人為的影響或干擾，有時候會看到像是漁網纏繞，或者是一些船隻撞擊，甚至是之前還有發生一、兩起槍擊事件，有彈孔。」

守護海洋，可以從生活做起。

楊瑋誠教授表示，「海洋的危機，它的原始點不只出現在海洋，你在家裡浪費電會不會影響到海豚呢？答案是會。你在洗衣服的時候，如果你的衣服材質非常差，會釋放出非常多的微塑膠，會不會影響到海豚呢？答案是會。很多的污染都是從陸地過來的，想清楚自己的生活，有沒有可能跟海洋的污染是有關的。」

理解保護海洋的急迫與重要性，讓海洋鄰居，在地球上與我們共存、共好。