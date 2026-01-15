台灣鯨豚福利倡議啟動 公民提案呼籲建立海洋庇護所

▲台灣目前的鯨豚圈養環境遠不及其在自然海洋中的生活需求，公民提案呼籲建立海洋庇護所。（圖／PETA提供）

【互傳媒／記者 蕭任峰／台中 報導】一項關於提升鯨豚動物福利的公共政策提案，近日在公共政策網路參與平臺上引起關注，倡議逐步結束人工圈養、將鯨豚移往海洋庇護所，並呼籲台灣政府跟上國際趨勢。該提案於2026年1月9日提出，目前已通過檢核、進入附議階段，累積超過250份附議，距離成案仍需數千名附議者支持。

提案指出，台灣目前的鯨豚圈養環境遠不及其在自然海洋中的生活需求，水族館內狹小的池體限制了動物的活動空間，可能導致身心健康及社交行為出現不良影響。提案撰寫者強調，鯨豚在自然環境中每天可游動上百公里、潛至深海覓食，而人工圈養卻完全無法提供類似的空間與刺激。

國際上越來越多國家已有立法禁止海洋哺乳動物圈養及娛樂性展演，包括多國已立法或建立庇護機制，成功將圈養海豚轉移至更加自然且適切的海洋庇護環境；例如，美國及韓國等地的成功案例指出，透過復健與適應過程，已將圈養動物重新安置至接近自然的海域。

倡議者在提案中強調，光靠罰鍰並不足以改善現況，必須建立明確的退場與安置制度，讓現有圈養的鯨豚逐步離開人工池，接受專業的救援與照護，並在可能的條件下重返自然海域或海洋庇護所，以符合動物福利與倫理的現代標準。此舉不僅有助於提升台灣在動物保護與海洋保育上的國際形象，也能促進大眾對野生動物保育的正確認知。

目前該政策提案仍在附議期間，倡議者呼籲更多民眾檢視提案內容、加入附議，共同推動建立符合現代動物福利標準的政策方向。（附議網址）

