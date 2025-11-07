台灣鳥調世界第七 eBird Taiwan十年見證公民科學力量
一個人到野外健行、或三兩好友徒步散心，無論看到鳥兒身影或聽到鳥叫，都可透過手機應用軟體（app）紀錄所見所聞。全球最大的鳥類資料庫「eBird」app台灣入口網站開設屆滿10週年，使用者累積超過1萬名，透過一般民眾賞鳥紀錄累積千萬份鳥類資料。近日在韓國召開的eBird亞洲策略會議中，龐大的鳥類資訊量使得台灣在全球地圖中閃閃發光。
鳥友貢獻賞鳥紀錄 熠熠東亞
2015年起，中華民國野鳥學會與農業部生物多樣性研究所（舊稱農委會特有生物保育研究中心）合作，開啟eBird Taiwan入口網，不但提供賞鳥愛好者一個分享與管理個人鳥類觀察紀錄的管道，運用大量數據的科學研究、教育與保育案例更是不計其數，包括台灣鳥類紅皮書評估、鳥類國家報告，以及正在進行中的台灣鳥類地圖。
至今eBird全球超過118萬位使用者，貢獻超過1.1億紀錄清單、17億筆的出現紀錄；eBird Taiwan使用者今年6月也突破萬人，透過大眾殷勤的紀錄，累計高達1750萬筆、679種鳥種；而每次賞鳥所累積的紀錄清單更達138萬份，使得台灣成為全球第七名紀錄國家。隨手記錄鳥類，使得大眾投入公民科學家的行列。
3日，eBird Taiwan十周年記者會上，甫於韓國參加eBird亞洲區策略會議返國的生多所生態系經營組長林瑞興提及，會場中因大量的資料，使得台灣在東亞中閃閃發亮，原先不知道台灣在哪裡的國際友人，不但讚嘆不已，也因此記住台灣的位置。「我們值得為自己的國家感到光榮。」
繼韓國eBird亞洲會議，美國康乃爾大學鳥類學研究室（Cornell Lab of Ornithology）執行長伊恩．歐文斯（Ian Owens）博士，接著前來台灣拜訪中華鳥會及走訪體會台灣鳥況。
優質資料持續記錄 指引保育路徑
記者會上，歐文斯肯定台灣公民科學家的積極參與，認為台灣是eBird社群卓越的典範，世界各地經常為這個東亞島嶼的閃亮程度讚嘆不已。「而這些驚人數據的背後，是一個非凡的團隊，由於這份努力，台灣擁有世界上最優質的環境數據。」
當提及全球鳥類保育是否受到足夠的重視？歐文斯表示，保育必須以數據為基礎，透過客觀事實對話，幫助我們做出好的對策；而台灣eBird量多質優的資料品質，讓其他國家肯定、稱羨。他期待透過這套體系的建置使用，鼓勵、啟發、感動大眾，進而帶來影響，那就是願意接觸、認識大自然，使保育深植人心。
公民科學家盤點國家家產 教AI辨識鳥音
公民科學家的養成，是生多所多年來致力的策略。生多所所長楊嘉棟表示，保育生物多樣性之前，必須先盤點「國家家產」，然而龐大的工作無法單靠政府部門或研究單位完成，公民科學家的參與功不可沒，尤其在鳥類調查紀錄上表現卓越。他指出這些成就歸功於中華鳥會與各地鳥會堅實的夥伴關係，一些資深鳥友甚至將長年來累積的賞鳥筆記、資料貢獻出來，印證跨域合作的價值。
「是你們的熱情讓台灣的鳥類生態地圖持續發光發熱。」楊嘉棟感性的期許，繼續攜手下個 10年，讓台灣這座美麗的島嶼，成為全世界生物多樣性最閃亮的一顆星。
除了eBird提供資料庫儲存鳥友珍貴紀錄，康乃爾鳥會研究室另一項強大的線上鳥類數位影音圖鑑「Merlin」（灰背隼英文俗名）APP，近年更透過各國鳥類專家輸入鳥音資料訓練人工智慧（AI），台灣則由中華鳥會透過台積電「Eco Plus! 生態共融計畫」，建置本土鳥類鳥音檔案，目前已能辨識250種台灣鳥種。
中華鳥會理事長張瑞麟表示，這一年來，中華鳥類積極到各地培育eBird使用者，不但舉辦多場線上講座，也到各地實際教學，教鳥友熟悉eBird系統，目的是深化調查量能。他鼓勵賞鳥者使用已臻成熟的Merlin，使辨識鳥類更精準。
2024年起，「Eco Plus! 生態共融計畫」也提供「台灣鳥類地圖計畫」（Taiwan Bird Atlas），以監測繁殖鳥類的狀況，提供更精確的物種分布及繁殖資料，預計2028年前完成。
敏感鳥種設計保護機制 不讓賞鳥神器淪為盜鳥指南
這麼好用的賞鳥神器，會不會和盜鳥指南一線之隔？林瑞興指出，eBird亞洲大會中，對於盜捕鳥類情形相對嚴重的國家，也表示類似的憂心，認為這類工具的使用需審慎評估。台灣則隨著社會經濟條件改善，盜獵捕鳥類的情形大幅降低；反而是因稀有鳥類鳥友大量聚集的現象值得關注，避免造成騷擾。
與會人士共同指出，台灣社會要求資料公開透明，反而促使全民監督的力量；因此當大眾出現不合宜、違反公共利益的舉動時，也相對的糾舉速度也快。另外，eBird設計中，會把一些有風險的物種，例如捕捉壓力、棲地破壞、大量聚集造成騷擾，標示為敏感鳥種，在地圖上讓人找不到，或模糊標示，無法取得明確資訊。
長期研究鳥類、中研院退休研究員劉小如對於台灣鳥友貢獻鳥類資料的表現，讚譽有加。對於生態保育的未來，他認為台灣進步的腳步快速，雖然許多決策影響到個人利益，但隨著近年整體環境變化、環境資訊的增加，大家也慢慢感受到無法置環境於不顧。
eBird出自康乃爾鳥類研究室（The Cornell Lab of Ornithology）自2002年建置的賞鳥紀錄平台。一開始這個平台是以北美賞鳥者的需求為中心，2010年才將蒐羅的範圍擴展為全世界。
