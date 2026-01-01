台灣鳥類地圖 2028完成首次調查

（中央社記者汪淑芬台北1日電）許多國家推動鳥類地圖，台灣正由農業部生物多樣性研究所與中華鳥會合作「台灣鳥類地圖計畫」，預定2028年完成首次調查，可了解台灣繁殖鳥類空間分布、繁殖狀態與棲地的關聯。

生多所表示，台灣欠缺完整的鳥類分布資訊，鳥類紀錄多數集中在熱門地區，許多地區的空間與時間資訊仍不均勻，要做到生物多樣性保育，需要有鳥類地圖，才能掌握鳥類族群變化與棲地變遷。

eBird是目前全球最成功的鳥類紀錄網站，生多所與中華民國野鳥學會共同經營eBird Taiwan中文入口網站至今10年；2023年起，生多所與中華鳥會以eBird Taiwan為平台，啟動「台灣鳥類地圖計畫」（Taiwan Bird Atlas），因鳥類地圖涵蓋極大的地理範圍，非常仰賴公民科學家的參與才能順利達成。

根據生多所提供的資料，台灣首次推動的鳥類地圖計畫以5kmx5km網格為基礎，每個網格在5年內至少達20小時觀察時數，且需探訪主要棲地類型。與一般賞鳥不同的是，需更進一步觀察並記下鳥類繁殖行為，如出現配對活動、築巢或攜帶食物育雛等，目標在2028年完成台灣首次全面鳥類調查。

生多所指出，台積電自2024年起透過「Eco Plus!生態共融計畫」提供「台灣鳥類地圖」計畫經費支持。

生多所統計，目前約有2000名鳥友貢獻eBird Taiwan觀察紀錄，造訪過85%均勻分布於全台灣的調查樣區（含離島）。同時，台積電也支持推動Merlin鳥種識別App，協助訓練台灣鳥類聲音的自動辨識，讓民眾更容易辨識鳥類，擴大生態保育參與。

Merlin是美國康乃爾鳥類學研究室開發的免費應用程式，能夠透過照片或鳥鳴聲音幫助使用者辨識鳥類。生多所表示，目前Merlin已經能自動辨識超過250種台灣鳥類。

生多所研究員兼組長林瑞興是目前eBird Taiwan的大家長，10年來貢獻eBird Taiwan的鳥類觀察紀錄清單逾1萬份。

林瑞興說，eBird Taiwan的觀察可將實地觀察到的鳥種、數量與時間、地點，透過App記錄並即時上傳，也可拍照上傳。

嘉義大學生物資源學系助理教授蔡若詩賞鳥40年，10年來，他上傳eBird Taiwan的紀錄清單，超過1萬5000份，他不僅是記錄者，更是協助審閱eBird Taiwan資料的志工。

蔡若詩說，觀察並記錄鳥類已成為他日常生活的一部分，但因工作忙碌，不會特別安排時間去某處賞鳥，而是只要出門，隨時就會將所看到的鳥，透過eBird Taiwan的App記錄並上傳。（編輯：管中維）1150101