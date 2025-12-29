台灣鳳梨酥上榜！好市多「最值得買」的亞洲食品曝光

走進好市多，除了大包裝的民生用品讓人買得過癮，更像是一場環遊世界的味蕾冒險。（示意圖／翻攝自Unsplash）





走進好市多，除了大包裝的民生用品讓人買得過癮，更像是一場環遊世界的味蕾冒險。近年來更是成為亞洲美食愛好者的尋寶基地。從東亞的精緻點心到南亞的濃郁咖哩，好市多憑藉著極具競爭力的價格和高品質的選品，成功擄獲了各國老饕的心。國外網友評選亞洲必買清單，讓你在家也能輕鬆擺出一桌道地的異國料理。

冷凍食品風潮

根據《mashed》報導，在好市多的冷凍櫃中，必比格的雞肉蔬菜蒸餃與迷你餛飩絕對是明星產品。這款蒸餃以皮薄多汁著稱，網友評價其口感遠勝一般冷凍餃子，甚至有人一週內兩度回購。同樣受到高度推崇的還有宗家府泡菜，由於不含高果糖糖漿與防腐劑，其配料清單與自製泡菜極為接近，連韓國籍家長都認證其口味正宗，是許多會員辦卡的主要動機之一。此外，金島韓式烤肉乾結合了大蒜與醬油的甜鹹風味，嫩滑的口感被譽為地球上最好吃的肉乾，雖然含糖量略高，但依然讓人欲罷不能。

便利餐點拯救忙碌上班族

對於追求快速解決一餐的人來說，農心豚骨拉麵與味之素系列產品是最佳選擇。農心豚骨拉麵透過微波4分鐘即可享用，濃郁的湯底被網友譽為泡麵界的頂點。而味之素的蔬菜炒麵與烤雞炒飯則打破了冷凍食品軟爛的刻板印象，麵條依然保有嚼勁，炒飯則加入毛豆與紅蘿蔔，營養均衡。許多創意網友分享，只要加入一個半熟蛋或Kirkland預製烤雞塊，不到5分鐘就能完成一份豐盛的工作午餐。

多元亞洲點心與主食備受推崇

台灣品牌伊莎貝爾的鳳梨酥在好市多也表現亮眼，網友稱其為台灣以外能買到最好的預包裝鳳梨酥。而在點心方面，皇家亞洲蝦餃每顆不到0.5美元的親民價格，卻擁有不輸餐廳的蝦肉餡料，搭配丘比蛋黃醬更能增添濃郁風味。針對印度餐點愛好者，好市多提供的馬德拉斯扁豆罐頭與迷你馕餅則是絕配，這款扁豆僅需加熱一分鐘，搭配質地蓬鬆、充滿氣泡感的迷你馕餅，在家就能享用正宗的南亞風味，便利性與美味兼具。

