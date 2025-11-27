台灣鷹架規範嚴 防火重點在管道間
香港新界大埔宏福苑大火，外傳是建築外觀施工，採用竹竿綁鷹架與易燃的防護網，以致點燃後一發不可收拾，大樓施工搭建的鷹架工安再度引起關注。內政部表示，台灣現已極少採用木工施工架，相關工法也因法令完善而有所調整；不過業界人士提醒，台灣建築工地鷹架及防護網都有嚴格規範，宏福苑大火情形不致在台發生，但管道間的防火，則須落實。
內政部表示，有關施工鷹架構築部分，勞動部所訂「營造安全衛生設施標準」有明文規範使用鋼管施工架應符合國家標準CNS4750之規定；對於使用木竹材料者，僅要求不得有裂隙或腐蝕，或顯著損及強度之裂隙、蛀孔、木結、斜紋等，尚無限制使用。
另對安全網的材料、強度、檢驗及張掛方式，該標準也同樣要求須符合國家標準，以確保其防墜功能及編織網具強度及耐燃性。
內政部次長董建宏表示，香港這次火災是因為使用木、竹做施工架，台灣已鮮少使用，且隨法令規範明確，每年都會要求地方政府抽查，同時鼓勵民眾針對工安進行檢討跟舉報，希望確保勞動朋友在整體施工過程的安全。他強調後續將加強工安稽查，同時全面檢視國內大樓興建的整體狀況。
商總榮譽理事長賴正鎰昨也指出，現在台灣在政府要求下，已採租用鋼架方式，施工環境的工安也有一定要求，至於台灣建築工地火警，較常因為部分隔間用保麗龍當模板，當工地堆放一定量，若有人不慎點燃，就易引發火警。
「看到宏福苑大火覺得不可思議，這在台灣不可能有類似情況！」佳元建設董事長蔡錫全表示，在北部地方政府已要求，建築工地鷹架不能用竹竿，另外勞工防墜網亦要求不能易燃，這些已經被限制了。而台灣應需注意的是管道間的防火，這部分有些營造工人因別人看不見，就不太去落實，但若是有疫情或火災，往往會危害社區安全。
