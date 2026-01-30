台灣麻州首辦商業論壇 全球供應鏈研發製造高度互補

（中央社記者廖漢原紐約30日專電）台灣與美國麻薩諸塞州首度舉行商業圓桌論壇，吸引生技、半導體與人工智慧等產業業者出席。台灣與科技商業含金量極高的麻州，在製造與研發等領域高度互補，可合作推動更安全、具韌性的全球供應鏈。

駐波士頓辦事處與麻薩諸塞州商務廳首度於29日共同舉辦「台灣－麻州商業圓桌論壇」，麻州商務廳長培里（Eric Paley）、助理廳長柏林（Naomi Berlin）、國際貿易處處長拉瑪普里亞（Jeevan Ramapriya）、麻州科技聯盟、麻州生命科學中心、駐美投資貿易服務處及30多家台美業者代表出席。

駐波士頓辦事處長廖朝宏表示，在台美達成關稅協議後舉行論壇，雙方也完成第6次台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），這些實質進展不僅顯示台灣對美國的重要性及台灣在全球供應鏈的重要角色，也為台美持續深化經貿聯結創造更佳條件。

廖朝宏強調，台美在各關鍵領域包含AI、生技、國防等合作緊密，具高度互補性。駐處大力支持並鼓勵台灣企業深化與麻州合作，台灣擁有強勁製造實力，與完整半導體及AI供應鏈，麻州則具備頂尖人才與開放創新環境，雙方合作可共同打造安全且具韌性的全球供應鏈。

培里指出，麻州州長希利（Maura Healey）推動系列降低企業經營成本及吸引投資的施政措施，以提升營運「可負擔性」，促進麻州經濟發展。麻州擁有資本、研究人才、優良教育及開放文化等各項優勢，孕育出知名運動穿戴裝置品牌WHOOPS公司等，就是最好證明。

外交部長林佳龍早前會見美台商業協會（USTBC）訪問團指出，將以台灣模式對接美國政策，落實談判成果，壯大台美產業全球影響力，形成「台美聯合艦隊」。（編輯：謝怡璇）1150131