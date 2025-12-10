台灣麻醉醫戰火下CPR全失敗 深感行醫非英雄瞬間
（中央社記者陳婕翎台北10日電）林口長庚麻醉科醫師林昇誼遠赴蘇丹前線，做了這輩子最多的CPR，卻無法從死神手中搶回寶貴生命；在茅草露天咖啡廳找片刻喘息，深感行醫不是英雄瞬間，是讓世界看見戰火下民眾的痛。
林口長庚麻醉科醫師林昇誼不到2年3度參與無國界醫生任務，踏上阿富汗、西非，這次遠赴內戰中的蘇丹。她透過越洋視訊告訴中央社記者，當有人問起，在如此艱難的環境有沒有特別的瞬間，重新理解「行醫」的意義，「我想了很久，我沒有那種像電影般的瞬間。」
林昇誼笑著說，但有許許多多的時刻，像細小的光，透過傷口、透過汗水、透過哭泣與沉默，「慢慢照亮了我，讓我知道，我的存在真的有意義」。她永遠記得一步一步把下巴被炸毀的年輕人從死亡邊緣拉回，當傷口慢慢癒合，年輕人開始能吃飯、說話，「聲音很輕卻像雷一樣震動」。
林昇誼在當地醫院的同事多為當地人，會說的英文有限，只能靠肢體、表情與手機翻譯溝通，但可以感受到這些人真誠又溫暖。她說，有時忙到喘不過氣，大家會到當地僅有的兩家「咖啡廳」短暫小聚，只有茅草屋、塑膠桌椅、到處都是沙子，連冷氣都沒有，卻成了她在前線難得的避風港。
「有光的地方就有陰影」，林昇誼溫柔的同事幾乎都是戰火下的災民，家人還住在衝突前線，消息常常傳來，有人受傷、有人失蹤、有人沒有回來。「我看過同事在手術室外接到消息後，突然蹲在地上大哭」，林昇誼陷入悲傷回憶，最讓她難忘的是11月中旬報到的新麻醉護理師。
「她突然看到老同事，2人緊緊抱住大哭到站不穩」，林昇誼說，因為新到任的麻醉護理師以為對方已經死在那場衝突，心想永遠天人永隔，如今卻奇蹟般地在手術房重逢。林昇誼站在旁邊，看著她們哭得像孩子，同樣眼角泛淚，那一刻她突然明白，「能活著見面，在這裡是多奢侈的事」。
對林昇誼而言，蘇丹人和天空一樣美麗。街上遇見的人會熱情打招呼，語言不通也微笑相待，看到她拍天空，住民還會比出V字手勢入鏡，即使在戰火中，他們依然善良；最令她心疼的是當地人的驚人忍耐力，撕下與傷口黏著的紗布，他們不吭一聲，「好像他們早已習慣，痛與混亂從未停過」。
「這是我做CPR（心肺復甦術）最多的時候。」林昇誼說，7週做5次，全都失敗，每次都像被重擊喘不過氣。其中1人是約40歲、懷第11胎的產婦，是當地女性縮影，孩子死胎，婦人在生產中離世，留下10個孩子。讓林昇誼至今難以消化，只能向朋友傾訴，讓情緒洩洪，不至被淹沒。
蘇丹有宵禁，晚上6時後不能離開管制區，但林昇誼常忙到晚間8、9時才離開手術室，當地已是休息時間，而她剛從手術高壓狀態退出，回到房間疲憊才如洪水湧上，她能做的只有「洗洗睡」，或與台灣朋友、外國隊友通話吐苦水。那些抱怨與笑聲，成了支撐她繼續前行的小小救生圈。
病人微弱呼吸、同事擁抱、孩子眼神、戰火中的沉默，林昇誼慢慢理解，行醫不是英雄瞬間，是無數次看見人性、痛苦、希望，仍選擇留下來。人道救援，也不是偉大的口號，而是微小卻真實的陪伴。「有人說我很勇敢，是英雄，是超人，但我一點也不覺得，我不需要那樣的稱讚。」
「我只是覺得，如果我有能力，就該盡一點力量，前線需要的，其實不只是醫護」，林昇誼說，即使不能親赴前線，也可以捐款、分享資訊或關心戰火地區，甚至主動了解蘇丹、加薩的現況就很重要。那裡的人多數一生無法離開家鄉，他們希望被看見，希望世界在乎他們的痛。
「任務結束後，我常為台灣日常感動，坐公車吹冷氣都快要哭出來」，林昇誼認為，在前線學到的是一種溫柔的力量，不是英雄的力量，而是普通人努力不放棄的力量，「讓我在壓力下仍能繼續前進」，因為她知道，只要有人願意留下，那些地方就不會全然黑暗。（編輯：黃名璽）1141210
