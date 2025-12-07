台灣黃金蕎麥榮獲金穀獎殊榮

農業局科長許文耀（左）至台灣黃金蕎麥公司貼紅榜，與董事長林家寶（右）合影。 （農業局提供）

記者翁聖權∕新營報導

台南在地農企業再傳佳績，台灣黃金蕎麥有限公司榮獲首次舉辦的「二０二五國產穀物雜糧金穀獎」，市長黃偉哲指示由農業局前往張貼紅榜，表達祝賀之意。

農業局表示，台灣黃金蕎麥有限公司以「台灣黃金蕎麥米禮盒」，獲得首次舉辦的「二０二五國產穀物雜糧金穀獎」，能在眾多的優質企業中脫穎而出實屬不易。感謝台灣黃金蕎麥有限公司在產品研發、品質提升及包裝創新上的努力，讓國產穀物雜糧更亮眼。

局長李芳林指出，蕎麥為南市新興雜糧作物，具有「節水、省工、免農藥」等環境友善永續特性，看好未來發展潛力，種植面積逐年增加。台南市轄內一一四年的種植面積約七百公頃，遍及官田、六甲、後壁、東山等地，目前皆以完成種植，約一一五年一月中旬開始陸續採收。

「國產穀物雜糧金穀獎」活動旨在肯定並感謝所有在穀物雜糧加工領域中，為產業做出傑出貢獻的個人與團體。聚焦於產品本身的創新、品質與市場表現，鼓勵業者持續投入技術研發、提升產品品質，同時也讓更多人看見台灣優質的國產穀物雜糧。