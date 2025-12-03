台灣黑幫聯中侵日 暗助認知作戰？2／中國炒作「琉球未定論」 日本回應沖繩主權明確

日本首相高市早苗上個月拋出「台灣有事」說，引發中國不滿，這陣子，中國媒體最近甚至把矛頭轉向琉球，開始重新炒作所謂的「琉球地位未定論」，支持沖繩獨立，不過對此，日本政府則是冷處理，強調沖繩是日本固有領土，無須對中國媒體的說法做出評論。

多家中國媒體最近不斷發布影片，再度掀起「琉球地位未定論」的討論。中國大眾新聞主播：「在被日方設縣之前，沖繩還叫琉球，但卻因為日本武力吞併，和美日私相授受式的政權移交，改名沖繩縣，至今主權仍有爭議。」

中國官媒中國日報的起底工作室曾報導，琉球法律地位一直都是未定狀態，根本不是日本人聲稱的固有領土，不過對於中方的主張，日本內閣官房長官1號則駁斥相關說法。日本內閣官房長官木原稔(12/1)：「我認為沒有必要對中國的報導作出評論，因為沖繩是我國領土一事毫無疑問。」

日方強調「沒有必要評論」，展現不予理會的態度，日本首相高市早苗的涉台發言至今經過快一個月，中國當局持續對日本施壓，除了呼籲公民暫時避免前往日本旅行，停止進口日本水產品之外，如今更打出「沖繩牌」。

日本記者(2023/7)：「沖繩縣知事玉城丹尼抵達中國福建省。」2023年沖繩縣知事玉城丹尼訪問了中國參觀了北京郊區的琉球王國墓地遺址和福州市的琉球館，更與當時中國國家主席習近平的談話相呼應，兩年前習近平視察中國國家版本館時，也首次主動提及「琉球」歷史，他在福州工作的時候就知道福州有琉球館、琉球墓與琉球的交往淵源很深，如今北京透過輿論操作，增加對日施壓籌碼緊張局勢，看來短期內仍難以落幕。





