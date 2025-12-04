台灣黑幫遭爆助中國顛覆日本？刑事局證實：張安樂2月有邀沖繩黑幫來台

記者盧素梅／台北報導

媒體報導，中國對日本滲透，鼓吹沖繩獨立，竟有台灣黑幫參與。對此，警政署刑事局副局長蕭欽杰今（4）日在行政院院會後記者會證實，日本指定暴利團體「旭琉會」在2023年5月與2025年2月有收到竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂邀請來台，參加幫派的活動，警方有嚴密掌握。至於涉及到政治與國安的部分，警政署會做充分掌握。

媒體報導，日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發日中關係緊張，而日本態度之所以如此強硬，是因為中國疑似透過台灣黑幫，滲透沖繩最大黑幫旭琉會，鼓吹沖繩獨立，並指出今年有許多日本幫派成員頻繁來台，與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面。

報導也提到，日本警方掌握，相關毒品很多是從台灣走私過去，且今年許多日本幫派成員頻繁入境台灣，與台灣黑幫成員，甚至張安樂碰頭，而台日國安單位聯手阻中國認知作戰。

對此，蕭欽杰今天在行政院院會後記者會上回應，刑事警察局一直都有對幫派部分進行嚴密監控、掌握，至於日本指定暴力團體有關沖繩幫會，的確在2023年5月、今年2月收到某政黨幫派的邀請，到台灣參加幫派的活動，刑事警察局的國際科、反黑科跟地區的警察機關都做了非常充分的蒐證與掌握。

蕭欽杰並指出，有關毒品部分報導不是很真實，114年整個涉及到日本的毒品的走私「只有一件」，4名日本的幫派份子到台灣來，挾帶四公斤的安非他命回日本，遭刑事警察局查獲，只有這一件，而沖繩的警方也知道其幫派來台，並在112年11月組團到我國刑事局分享情資，針對幫派活動跟是否有走私毒品，甚至涉及政治、國安，警政署會做充分掌握，隨時掌握狀況。



媒體追問，針對蕭欽杰所稱「今年2月日本幫派收到某政黨幫派邀請，到台灣參加幫派活動」，是否可以證實就是報導所指的張安樂？蕭欽杰回應：「剛所提的這個是對的、正確的」。

法務部次長黃謀信補充，按照台灣高檢署檢察署發布的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣毒品的來源的確是境外走私為多數，但境外走私的國家主要集中於中國大陸、東南亞國家，以及美加地區，並沒有包括日本，「所以日本並不是台灣主要毒品的來源國之一」。

至於從台灣走私出境的部分？黃謀信說，根據相關檢察署的起訴資料顯示，除了零星從機場以行李挾帶出境的少數個案之外，並沒有資料顯示報導所稱，台灣成為日本主要的毒品轉運國，這必須鄭重澄清。



