台灣黑熊「阿里曼」二度野放仍侵擾聚落 林保署捕獲送北市動物園安置

台灣黑熊「阿里曼．西肯」曾屢次滋擾花蓮卓溪鄉聚落，不時入侵養禽場掠食家禽，林保署多方嘗試驅趕未成功，引起居民恐慌。林保署花蓮分屬今天表示，昨天以安全套索捕獲「阿里曼．西肯」，由獸醫確認其健康狀況穩定，考量牠已慣性入侵養禽場覓食，為避免進一步的人熊衝突，將其送至台北市立動物園安置，不再野放，昨天傍晚安全送抵動物園。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布新聞稿表示，「阿里曼．西肯」民國113年10月首度出現在花蓮卓溪鄉古風村石平部落周邊，並入侵多處養禽場掠食大量雞隻，因未驅趕成功，在同年11月捕捉後，於12月野放。

野放三個月後，「阿里曼．西肯」再度返回原區域，之後受困陷阱，再度被短期安置，經2次採用非致傷性電刺激設備，以家禽為情境，希望建立牠對家禽的趨避負面制約反應後，114年7月9日將其二度野放。

初期「阿里曼．西肯」與聚落保持距離，大多在天然林活動；但去年9月起，阿里曼開始接近人類活動區域，透過衛星訊號，花蓮分署繃緊神經密切關注其行蹤。

114年10月26日晚間，阿里曼甚至一度接近池南國家森林遊樂區（約400公尺）及鯉魚潭周邊（約1公里），因接近文蘭部落自來水管線施工及礦場進出動線，引發部落居民恐慌，相關工程與作業一度暫停；10月27日阿里曼到達最北端的秀林鄉木瓜山後開始折返；11月上旬起，牠回到卓溪鄉，接近立山村山里部落及三笠山部落一帶，陸續侵擾3處雞舍掠食家禽。

花蓮分署指出，部落周邊山區海拔只有300多公尺，但地形陡峭、隱蔽性高，阿里曼白天隱匿在峭壁森林，夜間伺機到養禽場覓食；期間花蓮分署多次嘗試驅趕，但阿里曼短暫離開後即再度返回。

對此，林業保育署也特別應用最新科技，與觀樹基金會、義美環保基金會合作，在黑熊白天潛伏於部落旁山區時，首度以無人機空中即時定位，並於機上搭載遠端遙控電子引信、可單發或12連發的模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離，仍未奏效。

由於阿里曼持續在距離部落周邊約120至250公尺範圍內活動，加上不時掠食家禽，引發居民對人身與財產安全的強烈憂心。林業保育署考量阿里曼為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，因此決定由花蓮分署再次捕捉並長期安置，以避免進一步的人熊衝突。

花蓮分署指出，捕捉過程特別邀請山里部落族人共同參與，在阿里曼活動熱區布設數具安全套索，透過衛星定位系統即時監測，晚間族人組成巡守隊巡視住家周遭，守護安全；經10多天努力，昨天上午順利捕獲，由野灣野生動物醫院人員麻醉檢視後，確認其健康狀況穩定，體重達112公斤；也因現有野生動物收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，林業保育署洽請台北市立動物園協助安置，昨天傍晚安全送抵動物園。

花蓮分署強調，積極保育台灣黑熊及其棲地，但也須優先顧及山村居民安全與生計，對於窮盡所有驅趕手段與負面制約努力，仍一再入侵聚落的個體，必須及時介入捕捉安置，以免危及人熊安全。花蓮分署也呼籲，民眾如發現黑熊出沒，可立即撥打通報專線0800-000930處理。