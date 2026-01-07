台灣黑熊便便鑰匙圈650元搶光 教育館公告：便秘中請等我

台灣黑熊教育館推出模擬台灣黑熊熊糞的「排遺（便便）鑰匙圈」，因其獨特設計在社群媒體引發熱議，導致商品供不應求，還賣到缺貨，館方幽默公告，庫存正陷入「便秘」狀態。

台灣黑熊教育館推出 「排遺（便便）鑰匙圈」 ，外型模擬台灣黑熊在野外留下的糞便。（ 圖／ 翻攝 台灣黑熊教育館官網 ）

研究人員從黑熊排遺中發現台灣黑熊70%以上吃植物性食物，如漿果類、殼斗科等，而且排遺中含有許多未消化完的種子，加上台灣黑熊移動範圍廣大，走到哪「大」到哪，因此有長距離播遷種子的功能。

花蓮縣玉里鎮的台灣黑熊教育館推出台灣黑熊「排遺（便便）鑰匙圈」週邊商品的初衷，是希望透過有趣且吸睛的方式，讓民眾認識野外調查工作的內容、台灣黑熊的生態習性。

廣告 廣告

「排遺（便便）鑰匙圈」外型模擬黑熊在野外留下的排遺，售價650元，商品最特別之處在於其互動設計，使用者可打開鑰匙圈上的拉鍊，內部藏有模擬未消化完全的橡實與種子，生動呈現黑熊作為「種子傳播者」的生態功能。

台灣黑熊教育館官方threads貼出可愛插圖來呈現 台灣黑熊「排遺（便便）鑰匙圈」 缺貨情況。（ 圖／ 翻攝Threads@ 台灣黑熊教育館 ）

這款特色商品近期在社群平台Threads上爆紅，引發搶購熱潮。面對突如其來的龐大訂單需求，館方以黑熊的口吻發布幽默公告：「便秘中…請你們等我……」，並解釋因商品採手工製作方式，正積極趕工補足庫存。公告也提到，教育館內仍有少量現貨，民眾可親自前往購買。

台灣黑熊「排遺（便便）鑰匙圈」引起話題，許多買不到的網友紛紛留言表達期待，留言詼諧，如「請問可以寄到香港嗎？」、「以前養熊是為了熊膽，現在養熊是為了便便便」、「給你錢快點大便」、「助排便順利」，甚至有人表示「第一次這麼想看便便」。

延伸閱讀

辛柏毅失聯！他憶10年前高鼎程墜機 怒嗆別再政治口水戰

F-16飛官東部海域失蹤 軍方發射照明彈夜間搜救

F-16墜海飛官下落不明 柯文哲：希望搜救過程一切順利