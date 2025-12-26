台灣黑熊出沒台中梨山佳陽產業道路 大甲溪南岸首度記錄

農業部林保署台中分署日前在台中梨山地區佳陽部落旁產業道路所架設的照相機，拍攝到台灣黑熊出沒影像，是梨山地區大甲溪南岸架設照相機2年來首度記錄。林保署呼籲民眾上山攜帶熊鈴，避免發生人熊衝突。

農業部林保署台中分署12月中旬在台中梨山地區佳陽部落旁產業道路所架設的照相機，拍攝到台灣黑熊出沒影像，是梨山地區大甲溪南岸架設照相機2年來首度記錄。（圖／林業保育署台中分署提供）

佳陽社區發展協會理事長張守宏表示，看到黑熊於部落周邊產業道路現身影像相當驚喜，會持續參加各項友善黑熊措施並配合宣導，希望部落居民都能共同與黑熊和平共處。



農業部林業及保育署台中分署今天表示，在梨山地區部落周邊設置紅外線自動相機監測，12月中旬發現在佳陽部落旁、往南投翠巒方向的產業道路上，拍攝到台灣黑熊出沒影像，數日前也接獲民眾通報，福壽山農場附近有人目擊疑似黑熊身影，但未取得影像資料。



台中分署表示，台中市和平區大甲溪沿線山域是台灣黑熊活動棲地，梨山地區過去多在大甲溪北岸記錄到黑熊出沒，考量大甲溪兩岸皆為黑熊族群活動範圍，為預防人熊衝突，分署在梨山地區的部落周邊山域陸續設置38台紅外線自動相機進行預警監測。這台相機架設2年多，此次拍攝黑熊出沒在大甲溪南岸產業道路，地處偏遠，平時來往車輛不多，距離最近佳陽部落約2公里以上。

大甲溪山域今年第四次黑熊出沒，林業保育署台中分署加強宣導、防範人熊衝突。（圖／林業保育署台中分署提供）

台中分署發現黑熊出沒後，向林地交界處周邊部落居民宣導，提醒居民妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來的風險。



台中分署呼籲，民眾在山區活動遇見黑熊，應保持冷靜，避免靠近、追逐或拍照等驚擾黑熊行為。進入山區活動應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，做好個人食物管理。若有目擊黑熊出沒、入侵或遭誤捕受困等情事，可立即通報。