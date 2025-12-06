台灣黑熊出沒！南豐.翠華部落首現蹤 近茶園.露營區
南投縣 / 綜合報導
台灣黑熊出沒，近期在南投縣仁愛鄉南豐村及翠華村部落有居民通報目擊到黑熊，當下黑熊聽到動靜後立刻跑向邊坡，都被居民拍下了，居民說目擊地點附近有許多茶園，距離350公尺外就是露營區，林保署也提高警戒，因這兩個地區是第一次通報有台灣黑熊，立刻聯繫露營區業者，宣導遊客將食物和廚餘收好，以免氣味引來黑熊，同時也呼籲民眾減少夜間外出。
民眾在山林巡視聽到草叢發出走動的聲音，用手電筒一照，一看不得了是一隻台灣黑熊，目擊民眾說：「黑熊，，是台灣黑熊。」民眾目擊台灣黑熊嚇了好大一跳，黑熊聽到動靜知道有人在牠附近後，快速跑向邊坡，很快消失在視線範圍。
目擊到黑熊的地點就在南投縣仁愛鄉的南豐村，也是第一次通報有台灣黑熊出沒的地點，村民2日晚間在巡視水管路時意外發現台灣黑熊，目擊地點就在海拔高度1025公尺。
可怕的是附近有許多茶園，350公尺外還有一處露營區，附近居民說：「最山頂那個地方，牠可能就是沿續下來，過沒幾天又被人家看見牠在這邊，牠會吃什麼，我們都不知道。」
黑熊的活動範圍逐漸靠近人類生活區域，為確保遊客安全，相關單位立即聯繫露營區業者移除露營區內的蜂箱，並且把食物收好，避免氣味外洩引熊上門，林保署南投分署自然保育科科長楊曼蕾說：「在第一時間啟動監測跟預防工作，並提供熊鈴及防熊噴霧等裝備供民眾驅熊使用。」
台灣黑熊不只出現在山林，離民眾生活範圍越來越靠近，提醒民眾遇見黑熊應該保持冷靜避免靠近或拍照，到山區可以攜帶熊鈴、防熊噴霧，保護自身安全。
