台灣黑熊四度光臨工寮 暴力拆解覓食「阿里山首例」

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義阿里山鄉達邦村，去年年底有村民通報，台灣黑熊進到工寮內，相關單位立刻派員了解，也展開監測，證實一隻台灣黑熊，從元旦到1月3日，每天都進到工寮，開冰箱，破壞儲水桶，看起來是想找食物吃，目前村民已經先把東西都收起來，晚上也盡量少過去工寮，相關單位也已經啟動，黑熊防範應變機制。

凌晨三點多，嘉義阿里山達邦村工寮，出現台灣黑熊光臨，只見台灣黑熊，進到工寮後東翻西找，甚至爬進冰箱內，而其實牠不是第一次光臨，同樣凌晨闖入，站起來打開冰箱，開始要找東西吃。

去年12月31日，相關單位就接獲村民通報，有黑熊進入工寮，立即派員了解並展開監測，果真拍到，台灣黑熊，從元旦到1月3日，每天都出沒工寮，達邦社區發展協會理事長莊有為說：「可能牠(台灣黑熊)會吃，會或動到的東西，先收掉，盡量不要有東西，引誘牠過去，晚上的時候，就盡量不要住那邊。」

台灣黑熊四度光臨工寮，開冰箱破壞儲水桶要找食物吃，目前村民已經都把東西收好，晚上也盡量不過去工寮那邊，林業保育署嘉義分署副分署長魏郁軒說：「食物管理，是防範黑熊靠近聚落的重要關鍵，因此戶外的食物，廚餘，以及寵物飼料，應該要妥善收於室內。」

專家透過影像判定，這隻台灣黑熊，身高約160公分，體型中壯，頭部還有打鬥傷痕，應該是成年公熊，可能是因為這幾天氣溫驟降，加上移動路徑，剛好經過這裡，才會冒險進入覓食，目前也已經啟動黑熊防範應變機制，維護人熊安全。

