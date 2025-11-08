台灣黑熊比日本熊乖？作家解惑「熊害」根本原因：台日野熊都命運坎坷

日本各地頻傳熊隻襲擊事件，造成10多人死亡，創下歷年新高紀綠；除日本外，歐美國家也常有「熊出沒」的畫面在網路上流傳，但「熊害」對台灣人來說則相對難以想像，PTT上就有網友發問「台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」，引發鄉民熱議。對此，長期關注土地、環境議題的作家「漂浪島嶼」今（8）日在臉書指出，台灣野熊相對稀少，想出山要越過套索防線，所以很難被目擊。

日本熊隻頻繁現蹤人類生活圈，除闖入住宅，民眾甚至目擊有熊在山形縣內的新幹線車庫逗留，導致新幹線及地方鐵路停駛。面對「熊害」，自9月開始實施「緊急獵殺」制度，針對闖入市區的熊，地方政府可自行判斷開槍射擊，但目前執行人手不足；日本政府10月底更首度召開「熊害相關閣僚會議」，研議讓警察使用步槍參與獵捕行動；11月5日，秋田縣政府和日本陸上自衛隊簽約，請求部隊支援熊害運補。

有網友6日在PTT上以「為什麼台灣沒有熊害？」為題發問，表示最近日本熊害出名，甚至連都市都出現熊的蹤跡，各類防熊噴霧、拉鈴都大賣；台灣也有原生黑熊，雖然比較小隻，但熊就是熊，還是有攻擊性，但看了那麼多日本熊害故事，反倒台灣很少聽到，台灣的熊比較乖嗎？網友紛紛回應「日本都是從領地擴張」、「台灣黑熊快絕種了」、「山上一堆陷阱山豬吊，台灣熊沒絕種已經萬幸」、「有些還常常踩到捕獸夾變成斷掌熊」、「綠鬣蜥表示……」。

​「漂浪島嶼」則指出，台日的國土面積不同，日本野熊有1萬4000多頭，台灣粗估僅約300至500頭，數量相對稀少。日本有棕熊、黑熊，基本上一出山就覓食逛大街，才造成熊出沒事件；台灣只有黑熊，到平地前要穿越山區密布的套索防線，運氣好送急救、運氣不好就哀悼，因此不容易被看見。他也補充，但日本每年獵熊計畫達4000至6000多頭，合法做成火鍋、罐頭，所以日本的熊命運也算坎坷。他提醒，熊的形象雖可愛，但看見野生動物最好敬而遠之。

