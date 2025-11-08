台灣黑熊比日本熊溫馴？網揭熊害少「最大原因」
生活中心／杜子心報導
近期日本多地爆發熊害事件，光是今年就造成13人死亡、上百人受傷，讓許多民眾人心惶惶。有台灣網友看到新聞後就好奇發文表示，台灣的山區也有熊，「為什麼台灣沒有熊害？是台灣的熊比較乖巧可愛嗎？」。貼文一出引發許多網友熱議，有人指出可能是因為台灣人口密度高、山區活動多，熊反而不太敢靠近人類。
原PO指出台灣也有熊，但為何沒有出現嚴重熊害。（圖／翻攝自PTT）
一位網友在網路論壇《PTT》，以「為什麼台灣沒有熊害？」為題發文，指出最近日本熊害出名，甚至連都市都出現熊的蹤跡，他表示台灣雖然是海島，但也是有原生黑熊，即使台灣黑熊比較小隻，但熊就是熊還是有攻擊性，但為什麼台灣很少發生像日本那樣的大規模熊害。貼文一出不少網友表示，「台灣熊數量可能是日本熊的百分之一，不過近山的部落是有熊害的」、「台灣黑熊啊，登山看到過，連山屋都入侵欸」、「黑熊和棕熊戰鬥力差很多」、「你沒看日本報導都是從領地擴張開始，台灣人口密度真的不是蓋的」。
台灣多數黑熊通報案件都與黑熊誤中陷阱有關。（圖／民視新聞）
根據台灣黑熊保育協會統計資料顯示，今年1月至10月共接獲14件黑熊通報案件，其中4例死亡、5例成功野放、5例仍在收容中，約有5件與人熊衝突有關。最嚴重的一起發生在4月，南投一隻黑熊連日闖入山區村落捕食雞隻與犬隻，巡守員喝斥時黑熊作勢攻擊，最終為自衛開槍，黑熊雖逃入山區但因傷勢過重被安樂死。其餘多數案例則與誤中陷阱、誘捕或狩獵行為有關。協會呼籲，若在山區或田地遇到黑熊，應保持冷靜，不要驚嚇或追逐牠，並慢慢後退至安全距離，也可撥打林務局24小時通報專線0800-000-930。
