台灣黑熊現蹤阿里山特富野 離古道最近500公尺

用熊掌拍打鏡頭，胸前白色V字型的斑紋看得一清二楚，10月18日嘉義縣鄒族獵人協會，在阿里山特富野古道南側闊葉林，以紅外線相機拍到台灣黑熊直立拍打鏡頭的畫面，這也是當地3年來第5度拍到黑熊的身影。

林業保育署嘉義分署自然保育科長許玉青表示，「於特富野古道的南端，拍到了黑熊的影像，這也是近3年來第5度拍到台灣黑熊的影像，前4次，曾經距離特富野古道，最近的距離僅有500公尺之近。」

農業部2023年起，推動台灣黑熊生態服務給付，鼓勵部落社區投入黑熊棲地巡護與監測後，同年5月12日，就首度在特富野古道南側拍到台灣黑熊，並且距離古道僅500公尺。研究台灣黑熊的學者黃美秀表示，特富野古道鄰近玉山國家公園，本來就是台灣黑熊潛在棲息地，因為監測鏡頭增多才被捕捉到畫面，並非異常現象。

屏科大野生動物保育研究所教授黃美秀指出，「這個地方本來就是黑熊的潛在棲息地，牠本來就有，只不過我們不知道，但是我們過往在預測分布，這個地方是有的，那人造衛星追蹤，熊也是會跑到這邊，所以我們可能要稍微慢慢習慣就是，棲息地保護好的話，其實熊有出沒其實算是正常。」

特富野古道入口處均有設立告示牌，提醒遊客不要餵食野生動物，林業保育署還與阿里山鄉公所保育隊合作生態宣導，提醒民眾登山前要留意是否有黑熊出沒紀錄，記得配戴熊鈴與防熊噴霧，萬一人熊相遇時，應保持冷靜、面向黑熊並緩慢後退，避免刺激牠做出攻擊行為。

