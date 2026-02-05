台灣黑熊誤觸山豬吊遭截肢 新竹分署將沿線清除捕獸夾

專業人員合力解救受困小熊後，生多所獸醫師迅速於現場完成緊急檢傷工作。（林保署新竹分署提供／邱立雅竹縣傳真）

有民眾4日下午於司馬限林道巡視水源管線時，發現有黑熊受困俗稱「山豬吊」的套索陷阱，緊急通報雪霸國家公園管理處並轉知林保署新竹分署，相關單位即刻連夜展開救援，並於5日凌晨1時成功解救受困黑熊，送往生物多樣性研究所野生動物急救站進行左前掌截肢手術，目前術後狀況穩定。

新竹分署說明，雪霸處雪見管理站4日下午約2點，接獲泰安鄉公所水電包商劉先生通報，稱在司馬限林道巡視水源管線時，在19.5k下邊坡處發現有黑熊受困，甚至周圍環境疑似有母熊蹤跡。

熱心民眾通報有黑熊受困，林保署新竹分署立即派員前往現場確認救援工作。（林保署新竹分署提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹分署會同雪見管理站人員至通報地點確認後，立即通知生物多樣性研究所獸醫及委請協助的野聲生態顧問公司團隊人員，並會同部落族人於晚間8時抵達現場，經現場麻醉與初步檢傷後，隨即將黑熊於凌晨送往南投集集的生物多樣性研究所野生動物急救站。

現場受困黑熊為體重約31公斤的亞成公熊，左前掌因受傷較為嚴重，野生動物急救站已於5日進行傷口清創及掌部截除手術，目前術後狀況穩定，後續將觀察評估於復原後野放。

新竹分署預計展開沿線清除捕獸夾，同時呼籲山村居民如有防治野生動物危害或原住民族傳統狩獵需求，可洽分署各工作站免費換發或申領改良式獵具，以避免誤捕黑熊等非目標物種，若社區所在有與林業保育署合作的「保育柑仔店」，也可就近換發改良式獵具。

新竹分署自113年起即每年邀請轄內機關及部落參與黑熊救傷演練，以在真實情況發生時能更快應對，此次救援行動即反映透過演練後各機關協力合作的良好默契，而民眾發現黑熊受困後迅速通報是另一重要關鍵，新竹分署將依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」頒發獎勵金給通報人劉先生。

新竹分署提醒，黑熊族群已漸往淺山擴張並接近人類生活區域，建議山村居民住家周邊、露營區應加強食物、廚餘與垃圾管理，禽畜飼養設施亦應注意相關防護措施。民眾若發現黑熊入侵或受困，可立即通報新竹分署或林業保育署免付費專線0800-000-930。

