台灣黑熊闖工寮 大吃肉罐頭

嘉義縣阿里山鄉達邦村一處工寮遭入侵，冰箱門大開，櫃體遺留大型動物抓痕，冰存雞蛋破碎遭生食，肉醬罐頭被暴力扭轉破壞、吃空，民眾通報林業及自然保育署嘉義分署後，分署從現場跡證研判，懷疑是台灣黑熊太餓潛入，目前已架設紅外線自動相機監測，並發放熊鈴、防熊噴霧給民眾緊急防護之用。此案是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮的正式紀錄。

林保署嘉義分署表示，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1129公尺的阿里山達邦部落，距分署近年拍到黑熊點位最近距離3.8公里。民國114年12月31日民眾因發現工寮內冰箱被開啟，食物及儲放的罐頭遭強大外力破壞，懷疑是疑似台灣黑熊的大型動物入侵工寮翻找食物導致。分署獲報後，立即派人到場，並將現場跡證交由專家鑑識，判定是台灣黑熊所為。

嘉義分署分署長李定忠指出，由於入侵黑熊動態不明，達邦社區也已參與「台灣黑熊生態給付計畫」，社區除加強巡護，也自主要求居民注意自身安全；另分署為感謝居民通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金，如查有財物損失，也會核實補償。

目前嘉義分署已在工寮架設紅外線自動相機進行監測，也針對近年山區迭有黑熊出沒廣為宣傳，提醒部落居民戶外垃圾、廚餘或飼料應妥善收納，另借重嘉義縣鄒族獵人協會的山林智慧，請獵人協助留意達邦地區黑熊出沒獸徑及痕跡。