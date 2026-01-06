台灣黑熊闖部落偷吃雞「趕不走」 林保署捕捉送動物園安置「不再野放」

▲ (圖/林業及自然保育署花蓮分署)

花蓮縣 / 武廷融 綜合報導

林業及自然保育署花蓮分署表示，台灣黑熊「阿里曼・西肯」自113年起曾多次入侵滋擾卓溪鄉聚落及養禽場，造成部落居民恐慌，且經過多方嘗試驅趕未能奏效，阿里曼仍在部落周圍活動並掠食家禽。林業及自然保育署最終決定再次捕捉並長期安置，在經過十多天努力，於昨(5)日上午成功捕捉阿里曼，順利在傍晚安全送抵台北市立動物園安置，未來將不再野放。

林業保育署花蓮分署表示，阿里曼・西肯於113年10月首度出現於卓溪鄉古風村石平部落周邊，並入侵多處養禽場掠食大量雞隻，花蓮分署驅趕不成，在同年11月捕捉後於12月野放。沒想到野放後3個月，阿里曼再度返回原區域滋擾，其後受困陷阱再度被短期安置後，經兩次以家禽為情境，並採用非致傷性電刺激設備，希望建立其對家禽之趨避反應的負面制約反應後，於114年7月9日二度野放。

廣告 廣告

林業保育署花蓮分署指出，再次野放後，初期阿里曼與聚落保持距離，但9月起，阿里曼又開始接近人類活動區域，甚至一度接近池南國家森林遊樂區（約400公尺）及鯉魚潭周邊（約1公里），引發部落恐慌。阿里曼在11月回到卓溪鄉接近立山村山里部落及三笠山部落一帶，並陸續侵擾3處雞舍掠食家禽。

(圖/林業及自然保育署花蓮分署)

▲ (圖/林業及自然保育署花蓮分署)

花蓮分署曾多次嘗試驅趕阿里曼，但牠短暫離開後即再度返回。林業保育署更用無人機空中即時定位，並於機上搭載遠端遙控電子引信、可單發或12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離，但亦未能讓阿里曼遠離。

由於阿里曼持續於距離部落周邊約 120–250公尺之範圍內活動，加上不時掠食家禽，已引發居民對人身與財產安全的強烈憂心，林業保育署考量阿里曼為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，因此決定由花蓮分署再次捕捉並長期安置，以避免進一步的人熊衝突。

經十多天努力，花蓮分署與山里部落族人於昨日上午順利捕獲阿里曼，由野灣野生動物醫院人員麻醉檢視後，確認其健康狀況穩定，體重達112公斤。而因現有野生動物收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，林業保育署洽請臺北市立動物園協助安置，並於傍晚安全送抵動物園，未來將不再野放。

原始連結







更多華視新聞報導

台灣黑熊力鹿克頸圈脫落 花蓮分署野放追蹤2年

劉阿嬤愛犬守家門帶不走 「眼蓋阿嬤衣」才抱上車安置

台灣黑熊攻擊「進逼距10公尺」 巡守員自衛開槍擊斃

