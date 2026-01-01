台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光

生活中心／楊佩怡報導

日本最近傳出多起黑熊攻擊事件，引發台灣遊客注意。沒想到31日林業保育署嘉義分署接獲通報，阿里山鄉達邦村出現台灣黑熊闖入工寮覓食的事件，這同時也是該地區首例黑熊入侵人工建築的正式通報紀錄。對此，嘉義分署已緊急派人前往調查，除了架設相機持續追蹤黑熊蹤跡外，也向當地居民發放防熊噴霧與熊鈴，以提升居家與山區活動的安全性。





台灣黑熊直衝阿里山部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」現場破壞照曝光

台灣黑熊闖達邦部落工寮，開冰箱找食物。（圖／林業署提供）

嘉義阿里山山區驚傳首例台灣黑熊入侵工寮事件！林業及自然保育署嘉義分署指出，位於海拔 1,129 公尺的達邦部落工寮日前遭到黑熊闖入，不僅冰箱被開啟，內部的食物與罐頭也遭洗劫一空。從相關畫面中可見，台灣黑熊進入阿里山達邦部落工寮後，先是打開冰箱尋找食物，黑熊利用強大的咬合力或利爪將金屬罐頭直接咬開、擠壓變形，並吃光裡面的內容物，現場留下了數個被撕裂且完全清空的空罐；整盒雞蛋也遭到黑熊翻動，部分蛋殼被壓碎，裡面的蛋液散落，顯示出黑熊強大的破壞力。

廣告 廣告

台灣黑熊直衝阿里山部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」現場破壞照曝光

黑熊自行開罐頭，並將食物全數掃光，連雞蛋都不放過。（圖／林業署提供）

對此，嘉義分署分署長李定忠表示，政府在推動黑熊保育的同時，更重視部落居民的生計與安全。由於達邦社區先前已參與「臺灣黑熊生態給付計畫」，針對此次居民主動通報並配合後續紅外線監測，分署將核發獎勵金。此外，針對民眾工寮內遭損壞或吃食的財物損失，嘉義分署也承諾將核實給予補償，全面化解人熊衝突帶來的影響。

台灣黑熊直衝阿里山部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」現場破壞照曝光

黑熊入侵工寮點位及林業保育署嘉義分署近年拍到黑熊點位最近的距離為3.8公里。（圖／林業署提供）

為了精準掌握黑熊動向，嘉義分署持續深化與嘉義縣鄒族獵人協會的自主管理合作，運用部落獵人的山林經驗，重點巡查達邦地區的黑熊活動路徑。除了加強社區糧食收納的衛教宣導，分署也計畫召集各領域專家進行現勘，共同制定更精進的防範措施。最後林保署嘉義分署特別提醒，近年嘉義山區黑熊出沒頻率增加，民眾在山區活動或居住時，應妥善收納戶外垃圾、廚餘及動物飼料。若發現黑熊蹤跡，請保持冷靜並立即通報「嘉義分署或鄰近工作站」，或撥打24小時通報專線「0800-000-930（您您您 救山林）」。

台灣黑熊直衝阿里山部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」現場破壞照曝光

林業署呼籲民眾在山區若發現黑熊蹤跡，請立即通報。（圖／林業署提供）

原文出處：台灣黑熊「直衝阿里山部落」找食物！「翻冰箱、開罐頭」現場破壞照曝光

更多民視新聞報導

因中共軍演…他勸別來台！日議員喊「應持續交流」被讚翻

2026第一道曙光去哪看？氣象專家曝「2地區」

台灣物價是日本2倍？外國人喊：同情台灣勞工

