台灣黑熊首度出沒南投南豐、翠華村 露營區、茶園

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞說明，12月4日及5日，分別接獲南投仁愛鄉南豐村及翠華村部落居民通報目擊到黑熊。由於2處地點皆為首次通報，分署工作人員已啟動監測及預防工作。

圖為台灣黑熊於翠華村活動情形。（圖／南投分署提供）

林保署南投分署指出。4日有民眾通報晚上在仁愛鄉南豐村眉溪部落目擊台灣黑熊，但黑熊看到人後便跑離，因黑熊出現位置附近有茶園及露營區，南投分署人員已請露營區業者配合收妥廚餘、移除蜂箱，也在現場架設紅外線自動照相機。

南投分署並說明，5日上午接獲台中分署轉知，南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長林國強通報，3日上午於北港溪上游對岸山壁處目擊1隻台灣黑熊活動，由於附近有茶園，已連繫翠華村村長，也提供村民熊鈴、防熊噴霧等防熊物品及宣導摺頁，規畫相關黑熊監測作業。

南投分署指出，如果在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照，並切勿隨意棄置食物；登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具。