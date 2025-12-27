台灣黑熊首度現蹤梨山！林業署曝珍貴畫面

林業保育署台中分署近日在台中梨山地區的大甲溪南岸，首度拍攝到台灣黑熊的珍貴影像，發現台灣黑熊活動範圍有擴大跡象，連福壽山農場周邊都有疑似目擊黑熊身影的紀錄，提醒民眾前往山區活動時，謹記結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧，不棄置垃圾廚餘，若真的巧遇黑熊也不要驚擾，直接緩步後退離開，確保自身安全。

林業署台中分署昨（26）日在臉書表示，12月中旬在台中梨山地區，佳陽部落通往南投翠巒方向的產業道路，透過紅外線自動相機拍攝到台灣黑熊出沒的影像，也有民眾通報疑似在福壽山農場附近目擊到黑熊身影，這是首次有台灣黑熊在大甲溪南岸出沒的紀錄。

林業署指出，大甲溪沿線雖然一直都是台灣黑熊的重要棲息地，但黑熊們過去都在大甲溪北岸活動，如今活動範圍疑似有擴大的跡象，已陸續在大甲溪兩岸周邊設置38台紅外線自動相機，進行預警監測。

林業署表示，佳陽社區自2024年起組成黑熊巡守隊，使用改良獵具，積極參與台灣黑熊生態服務給付計畫，周邊首度出現台灣黑熊，讓部落居民都很驚喜，未來也會持續推動友善黑熊行動，與台灣黑熊和平共處。

林業署提醒，前往山區活動時，應謹記3點注意事項，包括結伴同行；攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具；做好個人食物管理，不棄置垃圾廚餘；若真的在山中巧遇黑熊，也請民眾不要靠近驚擾、追逐，直接緩步後退離開，確保人身安全。

