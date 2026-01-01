台灣黑熊首次入侵阿里山工寮 翻冰箱「暴力開罐頭全嗑完」鐵證曝光

記者廖國雄、林昱孜／嘉義報導

阿里山驚傳黑熊「開冰箱」覓食！阿里山鄉達邦村居民昨（12／31）日通報，有工寮遭台灣黑熊入侵翻找食物，林業及自然保育署嘉義分署接獲後，立刻派員現場勘查，並架設紅外線相機監測，同時發給民眾熊鈴及防熊噴霧。

雞蛋、罐頭都被台灣黑熊翻出。（圖／林保署嘉義分署提供）

工寮冰箱大門敞開，裡頭食物被拿了出來，整盒雞蛋幾乎破了一半，2盒罐頭遭暴力破壞，盒內食物全數清空，上門的食物賊不是人，而是台灣黑熊；居民發現後趕緊通報，林保署嘉義分署立即派員前往勘查，確認工寮內冰箱被打開，食物遭啃食。

林保署獲報後，緊急架設紅外線自動相機監測，並發放熊鈴及防熊噴霧給當地民眾作為防身裝備。（圖／林保署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，事發地點位於海拔1129公尺的達邦部落，此為該區首次發生黑熊闖入建築物的案件，為確保山村居民安全，已緊急架設紅外線自動相機監測，並發放熊鈴及防熊噴霧給當地民眾作為防身裝備。

去年10月就曾經拍下台灣黑熊在附近出沒畫面。（圖／翻攝畫面）

由於達邦社區已加入「台灣黑熊生態服務給付計畫」，居民此次主動通報將獲得獎勵金，若後續配合監測也有額外獎勵；至於黑熊造成的財物損失，林業署將在查核後進行核實補償。嘉義分署強調，推動保育的同時，更重視居民的生計與安全。

去年10月就曾經拍下台灣黑熊在附近出沒畫面。（圖／翻攝畫面）

為了防範人熊衝突，嘉義分署也與嘉義縣鄒族獵人協會合作，借重獵人的山林智慧追蹤黑熊獸徑，並向部落宣導「食物不露白」，工寮內切勿存放食物、廚餘或飼料，後續將邀請專家到場研議更完善的防熊策略。

12月31日台灣黑熊入侵工寮地點。（圖／林保署嘉義分署提供）

林業保育署呼籲，近年嘉義山區黑熊出沒頻繁，民眾若發現熊蹤，請立即通報嘉義分署或撥打24小時專線「0800-000-930（您您您 救山林）」，分署將迅速協助處理。

