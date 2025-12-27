台灣黑熊首次現蹤大甲溪南岸！距周邊部落「僅2公里」…林保署急應變

記者吳泊萱／台中報導

台灣黑熊被記錄到的移動範圍逐漸擴大，林保署台中分署近日在梨山地區的佳陽部落產業道路上，透過相機監測拍到黑熊出沒，這也是大甲溪南岸首次記錄到黑熊蹤跡，目前當地部落已組成黑熊巡守隊，積極防範人熊衝突，希望能與黑熊和平共處。

台中梨山地區大甲溪南側的佳陽產業道路，首次記錄到黑熊出沒身影。（圖／林保署台中分署提供）

林保署台中分署表示，近期接獲民眾通報，福壽山農場附近疑似目擊黑熊身影。林保署於12月中旬，在佳陽部落旁、通往南投翠巒方向的產業道路，透過紅外線自動相機拍攝到台灣黑熊出沒的影像，這也是首次在大甲溪南岸記錄到台灣黑熊出沒蹤跡。

林保署台中分署紀錄歷年台灣黑熊出沒蹤跡。（圖／林保署台中分署提供）

林保署台中分署指出，根據團隊長期監測顯示，台中市和平區大甲溪沿岸山域都是台灣黑熊的重要棲地；台中和平區梨山地區連接南投仁愛鄉也是研究計畫中，盤點黑熊潛在移動廊道之一。

研究團隊過去多在大甲溪北岸紀錄黑熊活動，但考量大甲溪兩岸皆屬黑熊潛在活動範圍，因此團隊陸續在梨山地區大甲溪兩岸周邊山域設置38台紅外線自動相機，進行預警監測。

林保署台中分署積極向周邊部落居民宣導黑熊習性，避免人熊衝突。（圖／林保署台中分署提供）

林保署台中分署也積極向周邊部落居民宣導，佳陽社區發展協會自2024年起組成黑熊巡守隊，領取使用改良式獵具，參與台灣黑熊生態服務給付計畫，並積極參與人熊衝突防治講習。

協會張理事長守宏說，看到黑熊在部落周邊出現的影像很驚喜，但也提醒居民要做好準備，未來會持續推動友善黑熊行動，希望能與黑熊和平共處。

林保署台中分署提醒，民眾上山活動時，一定要結伴同行，並攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具；在登山期間要做好個人實務管理，不棄置垃圾廚餘。若巧遇黑熊，切忌不靠近驚擾、不追逐，緩步後退離開。

