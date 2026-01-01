台灣黑熊首闖阿里山工寮！翻冰箱吃罐頭驚悚畫面曝
阿里山達邦部落12月31日首度傳出台灣黑熊入侵工寮事件。當地居民通報，黑熊闖入工寮打開冰箱翻找食物，吃光肉醬罐頭並破壞一盒雞蛋，成為阿里山區首次正式紀錄的黑熊侵入工寮案例。
林業保育署嘉義分署表示，事發地點位於海拔1129公尺的達邦部落，現場可見冰箱遭開啟、食物被取食痕跡。分署獲報後立即派員勘查，架設紅外線自動相機監測，並發放熊鈴與防熊噴霧，提升居民安全防護。
嘉義分署指出，達邦社區已參與「台灣黑熊生態給付計畫」，平時即加強巡護與通報機制。此次因居民主動回報，將依計畫核發通報及配合監測的獎勵金，若查有財物損失，也將依規定辦理補償。
分署也與嘉義縣鄒族獵人協會合作，請獵人協助留意黑熊活動路徑與痕跡，並加強宣導工寮勿存放食物。嘉義分署提醒，山區垃圾、廚餘與飼料應妥善收納，若發現黑熊出沒，請立即通報或撥打24小時專線0800-000-930，以降低人熊衝突風險。
