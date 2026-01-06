台灣黑熊「阿里曼」二度野放侵擾聚落 捕獲送北市動物園安置

台灣黑熊「阿里曼・西肯」多次侵擾花蓮卓溪鄉聚落，在兩度被捕捉並野放後，去年12月又再度滋擾部落，引發居民恐慌。林保署花蓮分署多方嘗試驅趕未能奏效，已在5號捕獲後，考量阿里曼慣性入侵養禽場覓食，傍晚送至台北市立動物園安置，未來不再野放。

花蓮分署說明，阿里曼・西肯在2024年10月首度出現於卓溪鄉古風村石平部落周邊，入侵多處養禽場掠食大量雞隻，同年11月捕捉後12月野放，但3個月後牠再度返回原區域滋擾，其後受困陷阱再度被短期安置後，經兩次以家禽為情境，並採用非致傷性電刺激設備，希望建立其對家禽之趨避反應的負面制約反應後，於2025年7月二度野放。

廣告 廣告

花蓮分署指出，野放後阿里曼去年9月起開始接近人類活動區域，甚至一度接近池南國家森林遊樂區（約400公尺）及鯉魚潭周邊（約1公里），也因接近文蘭部落自來水管線施工及礦場進出動線，引發部落恐慌。11月上旬起，牠回到卓溪鄉接近立山村山里部落及三笠山部落一帶，陸續侵擾3處雞舍掠食家禽。

花蓮分署表示，阿里曼白天隱匿在峭壁森林，夜間則伺機到養禽場覓食，多次嘗試驅趕，但牠短暫離開後即再度返回。因此也應用最新科技，使用無人機空中即時定位，並於機上搭載遠端遙控電子引信、可單發或12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離，但亦未能讓阿里曼遠離。

由於阿里曼持續於距離部落周邊約120到250公尺的範圍內活動，加上不時掠食家禽，花蓮分署指出，已引發居民對人身與財產安全的強烈憂心，考量阿里曼為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，因此決定再次捕捉並長期安置。

花蓮分署說，經十多天努力，於5日上午順利捕獲，麻醉檢視後確認健康狀況穩定，體重達112公斤，因現有野生動物收容機構的空間暫時飽和，洽請台北市立動物園協助安置，同日傍晚安全送抵動物園。

花蓮分署與山里部落族人共同捕捉阿里曼。圖／花蓮分署提供

花蓮分署強調，林保署積極保育台灣黑熊及其棲地，但也須優先顧及山村居民安全與生計，對於窮盡所有驅趕手段與負面制約努力、仍一再入侵聚落的個體，必須及時介入捕捉安置，以免危及人、熊安全。呼籲民眾，如發現黑熊出沒，請立即撥打林業保育署通報專線0800-000930（您您您救山林），政府將會及時處理。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

媒體人何啟聖宣布參選花蓮縣長 稱要終結23年「傅氏王朝」

中橫台8線車禍 19歲東華大學生疑「過彎失控」墜谷亡

阿里山熊出沒！台灣黑熊連3天闖工寮 翻冰箱覓食畫面曝光