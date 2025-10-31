台灣黑豆新發現！最新研究公開「黑豆1部位」護腸又護腦 9項專利力證效果
壓力大、睡不好、腸胃亂，可能也連帶影響大腦健康。嘉義基督教醫院與中興大學從台灣黑豆種皮中找出關鍵成分，有助腸道菌叢平衡與腦部基因表現調節，並取得9項專利。
醫學結合農科！黑豆種皮開啟腦與腸健康研究新篇
該項研究由嘉義基督教醫院病理科主任董俊良醫師等組成之團隊、中興大學生物科技學研究所童鈺棠副教授與森林學系吳志鴻終身特聘教授共同推動。研究團隊以台灣在地的黑豆種皮為原料，經過萃取與純化，研發出一種穩定又具有活性的天然植物成分。透過基礎研究與動物實驗發現，這項成分不只能幫助調節腸道菌叢，還可能影響大腦中與神經健康有關的基因表現，未來有機會應用在健康食品或保健產品的開發上。
黑豆不只是蛋白質寶庫，這些植化素可能守護你的大腦
這項研究聚焦於「天然成分對人體健康可能產生的影響」，希望找出更多日常食材中隱藏的保健潛力。董俊良表示，現在醫療不只是看病，更強調預防與日常健康管理。這次與中興大學的合作，就是希望把臨床經驗與學術研究結合，從科學角度深入了解天然素材的健康功效。
從腸道到大腦：研究揭示黑豆種皮的雙向調控潛力
研究團隊從台灣黑豆的種皮中，萃取出富含天然多酚與花青素的營養成分，這些物質不僅對身體有益，還被發現有助於維持腸道菌叢平衡、穩定腸胃。更特別的是，它可能還能影響大腦中與情緒、記憶有關的基因表現。
中興大學的研究團隊進一步提出「腸腦雙向調控」的概念，認為腸道健康和大腦狀態其實密切相關，未來有機會應用在調節情緒、強化身心健康的保健產品上。
已獲9項專利！研究團隊盼導入健康產品與產業應用
目前這項研究已取得9項專利，未來有望應用在保健食品、營養補充品等領域。研究團隊表示，接下來也會持續與國內外業界合作，讓這項以台灣黑豆為基礎的研發成果，成為智慧健康產業的新亮點，進一步推動在地農產與健康科技的結合。
◎ 圖片來源／嘉義基督教醫院提供
◎ 資料來源／嘉義基督教醫院
