台灣黑豬產業黯淡！北部成豬場採購縮手 屏東六堆豬崽恐「去了了」

黑豬的崽豬最近受成豬場縮手採購影響。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟後為防疫，農業部將自2027年元旦起全面禁止使用廚餘養豬；明年過渡期可有條件使用非民生廚餘養豬，並提出黑豬的飼料配方。但主要進行黑豬育種繁殖的屏東六堆豬農並無太大反應，原來北部下游成豬場近期觀望轉型，對豬崽採購逐漸縮手，豬農嘆恐廚餘還沒去化，六堆黑豬先「去了了」。

農業部定調廚餘養豬至明年年底的落日條款，而明年元旦起，有受地方政府允許且加裝IOAT監視者，可有條件使用動物性下腳料、事業廚餘等，但仍是禁用民生廚餘。

廣告 廣告

屏東客家的六堆黑豬因為飼養圈較為封閉，反而成為純種的台灣豬，早年就吃人的剩食飼養。屏東的黑豬農久而久之大多主攻屬豬母與「皮仔」(崽豬)的繁殖養殖場，並組成「屏東縣黑豬飼養畜牧協會」，進行民間自主的豬種延續生存，繁殖後送往北部成豬場養肥；但在產業前景不明下，成豬場觀望，收購「皮仔」縮手，價格開始下滑。

該協會理事長方志源說，黑豬在養大到14個月後有股白豬沒有的甜味，脂肪油而不膩，風味絕佳，但也要比白豬多養約半年才能出豬；使用廚餘或事業廢棄物飼養不僅降成本，也與傳統習慣一拍即合；不少豬農更認為飼料養黑豬後的風味遠遠不如且成長速度又再更慢，但現在受政策影響收購者變少，只能留場耗費成本與空間。

方志源指出，農業部的頭數補助，基本上與他們真正進行保種的豬母及皮仔場無關，也所以現在才禁1個多月，許多豬農早就快撐不住；若是再不全面檢視調整政策，最後只會造成黑豬戶轉作甚至離牧，廚餘還沒去化，倒是純種台灣黑豬要先「去了了」。

方志源強調，畜禽場下腳料來源非常乾淨，可理解政府對畜類下腳料的疑慮，但養肥一定要有動物性蛋白，禽場下腳料理應開放，他並再次爭取蒸煮中心，強調若以極端防疫而論，廚餘是應該再蒸煮後再轉作它途或丟棄，這才叫滴水不漏。

【看原文連結】

更多自由時報報導

廚餘養豬將於2027年落日 農業部推黑豬飼料配方

楊瓊瓔要中央補人補車清運廚餘 環境部：台中問題市長應面對

高中班導公告「全班0人報名畢旅返校上課」引熱議 網分享更開心方案

禁廚餘養豬衍生處理成本與清運問題 彭啓明：因地制宜協調解決

