台灣「三疫清零」首批肉製品外銷 台畜500箱香腸新加坡上架
歷經去年10月非洲豬瘟事件後，台灣豬隻在今年4月重獲口蹄疫、非洲豬瘟及傳統豬瘟等「三疫清零」，同時台畜也成功取得外銷訂單，500箱熟食香腸11日封櫃出口，為台灣肉品重返國際市場後首批外銷肉製品，董事長張華欣盼未來能出口生鮮豬肉，為台灣豬肉爭光。
台畜11日盛大舉辦「加工肉品外銷新加坡」封櫃儀式，由於這是台灣肉品重返國際市場後首批外銷肉製品，農業部常務次長杜文珍、屏東縣副縣長黃國榮都特別親臨現場恭賀，而談及此次外銷，張華欣開心道，是2年前與屏縣府參加新加坡食品展結的緣。
張華欣指出，新加坡對台灣的食物很熟悉，所以在互動1、2年後，終於今年4月談妥訂單，首批500箱1萬盒熟食香腸11日封櫃外銷新加坡，預計25日抵達上架當地最大的華人市場，這次出口是公司也是台灣拓展國際市場的重要里程碑，同時也讓國際看到台灣對防疫的嚴謹度。
張華欣進一步表示，目前外銷以香腸為主，未來還會有貢丸、東坡肉等肉製品，台畜將持續推動台灣優質豬肉產品外銷，也將朝出口生鮮豬肉邁進。
杜文珍也讚許，重返非疫區是全世界少有的成功案例，且台灣的養豬技術很好，頗受國際認可，台灣在重返非疫區後，新加坡與菲律賓完全信任台灣的豬肉製品，在沒有派人來查的前提下直接下訂單，足見台灣豬肉製品口碑極好。
杜文珍進一步表示，這次台畜香腸成功進入新加坡主流零售通路，不僅是台灣加工豬肉產品重返國際市場的重要成果，更象徵台灣特色豬肉美食正式走入新加坡家庭日常生活。
黃國榮指出，新加坡與台灣同屬華人世界，也是屏東打進東南亞的重要基地、更是前往東協市場的重要窗口，目前新加坡的外來食品多仰賴馬來西亞、印尼，而在台畜成功打進後，相信未來屏東農產品在新加坡市場的發展會愈來愈好。
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