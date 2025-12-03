台灣「上空1現象」鄭明典曬圖！示警：0度線迅速南壓

生活中心／李汶臻報導

氣象署提醒，今（3日）晚至明（4日）晨是這波東北季風冷空氣影響最明顯的時間，預測各地將降至15度至18度，離島最低溫將跌剩12度。前氣象局長鄭明典也在粉專分享衛星圖，示警太陽下山後地面0度線快速南移，並指出處在類似緯度的朝鮮半島，今日在強冷空氣的影響下，幾乎一整天都落入零度以下的冷區。至於衛星影像顯示，台灣上空飄著零星的綠色系，鄭明典也加碼給出解釋。

前氣象局長鄭明典日前就在粉專分享，如何利用衛星判讀0度線。他指出，紅外線能顯示地面溫度，衛星畫面中藍、綠色的交界大約就是0°C。從動畫可看出，入夜後0°C的界線會一路往南移，讓整個朝鮮半島迅速掉到攝氏0度以下，衛星上會以綠色呈現。而同樣的方法也能觀察其他晴朗地區：土黃色與綠色的交界大約是−20°C，地面溫度若低於−20°C，就代表進入極度嚴寒。

前氣象局長鄭明典曾分享，利用衛星判讀0度線的方式。（圖／翻攝自臉書@鄭明典）





今（3日）他再度發文示警「太陽下山，0度線南移！」，並同步附上衛星影像。畫面可見，中國陸地大片晴空區，而太陽下山後0°C的藍綠交界線迅速南移，預估將延伸到長江附近一帶。而類似緯度的朝鮮半島受到強烈冷空氣影響，今天幾乎整天都在0°C以下，衛星影像中以綠色系表示。

鄭明典曬出衛星圖，示警太陽下山後地面0度線快速南移。（圖／翻攝自臉書@鄭明典）





鄭明典隨後也在留言區貼出動態版衛星影像，對於網友詢問也都耐心解答。在被問到「台灣為什麼有些地方是綠色呢？」，鄭明典解釋那是「雲頂」，至於綠色是否代表冷空氣？鄭明典指出，「那只是某個溫度範圍」。

據中央氣象署的最新預報，受這波東北季風影響，「明晨涼冷，迎風面局部有雨」。氣溫方面，今（3日）晚至明（4日）晨是此波東北季風冷空氣影響最明顯的時間，預測各地將降至15度至18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些；而白天北部及宜花高溫也只有19度至21度，中南部及臺東高溫也略降到24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。

今（3日）晚至明（4日）晨是此波東北季風冷空氣影響最明顯的時間。（圖／中央氣象署提供）





而離島最低溫將在馬祖出現，預估氣溫為12度至15度。此外，氣象署也貼出本週（12/2至12/8）的7日天氣變化狀況，自今（3日）起氣溫溜滑梯，3日至4日之間，最低氣溫將在北部出現。

