台灣「不在籍投票」爭議：年輕人怎麼看？
台灣平均每兩年就有一次選舉，現行規定要求選民必須回到「戶籍地」投票，意味約有兩百萬因就學或工作背井離鄉的人要「返鄉投票」，年輕人在高昂交通成本下受影響最深。
當地早在20年前開始討論「不在籍投票」制度，但受政黨盤算、國安疑慮等因素一直無法推行。立法院在野黨近期推動有關專法，再次引發討論，BBC中文採訪多名年輕選民了解他們的心聲。
對現年33歲、家鄉在台灣離島馬祖的邱女士而言，選舉日能否「回家投票」始終是一道難題。
去年總統及立委選舉期間，她旅居高雄，與家鄉隔著台灣海峽，相距約400公里。雖然心繫投票，但考量交通成本——搭車、轉乘高鐵與飛機，往返至少需兩天，她最終選擇缺席。
「要提前搶機票，還要擔心起霧或風太大飛機停飛，候補不到機位，回不來上班壓力很大，投票真的很麻煩。」邱女士告訴BBC中文。
台灣採行戶籍制度，民眾通常在出生地完成登記，作為身分認定及權利義務的基礎，涵蓋投票、社會福利與就學等。長久以來，像邱女士這樣戶籍與居住地分離的選民，面臨不小負擔。
2024年2月，台灣行政院會通過《全國性公民投票不在籍投票法》草案，並送交立法院審議，內容規劃凡具公民投票權資格的民眾，可依法申請跨縣市投票，讓台灣首次出現制度化推動的可能。
近期，在野黨國民黨及民眾黨團更提出「不在籍投票」專法，擬擴大適用範圍，讓選民能透過「移轉投票」方式，在特設投票所行使投票權。
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9y37cWBLzXs
「返鄉投票」來回數小時至數天
邱女士的戶籍地在馬祖，自20歲擁有投票權後，她多半時間在台灣本島求學與工作。馬祖是台灣最北端的離島，距離本島約210公里，與中國福建省隔海相望，具有特殊戰地背景。
邱女士表示，現行投票制度使她數次放棄參與選舉投票。在台北就讀大學和研究所期間，她曾因學期考試無法返鄉；前年，她則因工作旅居高雄，未能參與總統及立委選舉。
她指出，直到前年，馬祖與高雄之間仍無直飛航班，必須先搭高鐵至台北，再從松山機場轉乘約50分鐘的航班返鄉。「在交通暢通的情況下，高鐵往返就需四到六小時，加上接駁，回去至少要花兩三天。」
離島交通的不確定性也增加她的心理負擔，由於航班班次有限，一開放就需搶票，且航班受天候影響，若遇起霧或強風，取消後候補機位極為困難。
「投票日雖然不會安排工作，但前後仍有固定行程，若要返鄉必須提前排假，通常三個月到半年前就要開始考慮。」
剛取得投票權、現年21歲的大學生林女士，平時住在台北的學校宿舍，距離家鄉桃園約半小時火車車程，但投票日當天她還是因為打工無法趕上投票，「桃園不遠，但包含市區轉車等車等，來回也要四小時，就決定不去投票。」
林女士對BBC中文表示，身邊同齡朋友對於政治參與和投票並不踴躍，「不在籍投票」可能提升投票率，對青年參與政治有正向意義。
今年32歲、老家在花蓮的林先生也向BBC中文表示，「每次回去投票的成本真的太高了。」三年前，他為了方便投票，甚至將戶籍從花蓮遷到台北的朋友家。
林先生在大學時期開始關注政治，與朋友熱衷參與選舉活動，會提前安排工作與購票返鄉。20歲擁有投票權後，他幾乎不曾錯過任何一次投票，唯一缺席是因服兵役。
他解釋，台灣選舉日通常安排在假日，但其從事電影產業，假日往往有工作與社交活動，「到花蓮至少來回就要五個小時，後來車站變多，時間更長。」
動輒幾千元的交通費
返鄉投票形成的額外開銷，對年輕族群影響尤為明顯。
家鄉在澎湖的21歲大學生呂詠倢向BBC中文表示，經濟因素是影響她投票意願的重要原因之一。她三年前因就讀大學搬到台北，從台北往返澎湖的機票約新台幣3,000元（約96美元；670人民幣），對她來說是一筆不小的費用。
「雖然政府每年補助離島學生交通費，但投票一次就要花掉三分之一補助，還有各種大小事要安排，回去投票意願就會比較低。」
去年8月「重啟核三」公投，是呂詠倢人生首次投票機會，也與她切身相關，因為外婆家就在恆春，距離核電廠僅十分鐘車程，但她因為無法返鄉投票而錯失用選票表態的機會。「家人都很關注核能的公共安全問題，想表達反對重啟的聲音。我覺得很可惜。」
老家在馬祖的邱女士也指出，她先前返鄉投票的旅程費用，估算就超過新台幣5000元（約160美元；1124人民幣），占她月薪比例不低。
在美國、英國、日本、韓國、德國、澳洲等民主國家，政府普遍實施「不在籍投票」制度，讓選民在非戶籍地仍能透過郵寄、通訊、電子或提前投票等方式行使投票權，以擴大民主參與並保障平等參政權益。
台灣政治大學選舉研究中心研究員、政治學系教授蕭怡靖向BBC中文表示，「不在籍投票」政策長期被視為降低投票成本、提高政治參與率的政策，尤其對年輕族群有利。
他指出，即使不住在台灣離島，家住中南部、但在北部工作或就學的民眾，返鄉投票的交通費用可能高達新台幣兩三千元，「台灣投票率一向很高，許多人希望能降低投票成本，讓民主政治有更好的發展，提升整體參與率。」
多項調查結果也顯示，年齡層越低的選民，對於「不在籍投票」的支持比例越高。台灣內政部2010年調查，78%的台灣民眾贊成政府規劃推動不在籍投票，其中20至29歲、30至39歲族群贊成比例均超過八成。政治大學台灣政經傳播研究中心2021年的追蹤調查也顯示，近七成民眾同意採行不在籍投票，其中20至29歲族群支持度高達81.3%。
「無法改變家鄉政治結構」的鬱悶
在台灣，戶籍所在地仍在很大程度決定民眾參與政治的內容。根據現行選制，總統選舉屬全國性選舉，不受戶籍影響；但立法委員、地方首長及議員選舉，候選人名單與選票內容則取決於選民的戶籍地。
林先生將戶籍遷至台北後，能在居住地附近的投票所於半小時內完成投票，大幅降低時間和交通成本。然而，這也意味著他無法再參與家鄉花蓮的地方選舉。
林先生雖然在台北工作多年，但仍難以認同自己是「台北人」，對家鄉政策更為關心，未來也考慮回鄉生活。近來他曾因遷戶籍感到後悔，「大罷免那時，發現自己沒有花蓮的投票權，已經沒有選擇的權利。」
邱女士則表示，民眾參與選舉投票，應該不分居住地受到平等對待，然而，現行制度對她造成不小壓力。返鄉投票意味繁瑣安排與可能影響工作的心理負擔，但選擇不回家投票，對她而言更是艱難抉擇。
她說，身邊本島朋友常認為返鄉投票理所當然，難以理解她的處境，有時甚至不諒解，認為她未對關心的政治議題付諸行動。「不是我認同某個議題，就能貿然決定回去投票。有些議題我也想表達看法，卻因現實限制而缺席，心理會覺得不平衡。」
邱女士也曾考慮過將戶籍遷至居住地台北，最終沒有付諸行動，因為她還是較關注馬祖的地方發展，「如果成為另一個地方的人，未來家鄉出現很優秀的政治候選人，我就沒有參與當地選舉的權利。」
她認為，「不在籍投票」能使離島年輕人有關心家鄉公共事物的機會，她過去返鄉工作時，發現當地年輕人多在外地就學或工作，回家投票並不踴躍；少數返鄉投票的年輕人，投票意向也備受關注，「大家都認識，多少有點關係，年輕人一回去大家就會好奇，會關注你投給誰，有被拉票的壓力。」
她指出，隨著投票成本降低、更多年輕人參與地方事務，離島長期傳統穩固的政治結構，才可能因多元思想與價值觀加入而被改變。
現年19歲的大學生林女士向BBC中文表示，不在籍投票是增加年輕人投票率的方式，「提升投票參與度，代表我們對於民主體制的支持跟認可。」但為了達成目的，政策必須有完善配套與執行方法。
「社會信任」成20年來的障礙
目前台灣立法院推動的草案採「移轉投票」模式，要求選民本人在投票日當天，前往戶籍地以外的投票所投票，並不適用海外電子投票或通訊投票。
學者蕭怡靖指出，這雖然是對現行制度改動最小的方式，但「不在籍投票」在台灣討論超過二十年仍難以推動的原因，制度並不在於技術層面，關鍵在於「信任問題」。除了民眾對個資與資安的疑慮，朝野政黨與政治菁英間的互信不足，也是主要障礙。
他指出，與歐美國家相比，台灣民主化起步較晚，兩岸因素使政黨競爭激烈，社會對選舉結果高度敏感，並強調程序公正，不容許任何瑕疵。過去威權時期選舉不公的經驗，也讓台灣社會對制度格外謹慎。隨著近年兩岸政治情勢緊張，更使這項議題引發正反兩方的辯論。
現年24歲的大學生廖先生向BBC中文表示，他對「不在籍投票」持反對意見，擔心其可能造成選舉舞弊，影響選舉公信力。他在台北讀書，家鄉在宜蘭，通常會選擇投票日前晚回家，隔天與家人一同前往投票。
32歲的林先生則表示，自己不反對「不在籍投票」，但仍擔心國安風險與選舉公信力等問題。「韓國大選都能發生爭議，台灣若推電子投票，誰來監督？中選會採電子系統，大眾不信任，結果也難獲信任。」
去年韓國總統大選後，保守派團體曾召開記者會，質疑選舉過程與「不在籍投票」相關，並提出假身分證、假選票、投票速度過快等疑點，還有人聲稱外國人參與投票。當地專家指，選舉過程不透明助長陰謀論與不信任，引發韓國社會抗議。
對於目前草案規劃的「移轉投票」制度，林先生則認為實務上難以想像。「乍聽便民，但投開票所成本會更高，開票時間也會拉長。現在三四小時就能知道結果，若延長到半夜，社會不信任感只會加劇。之前公投綁大選，開票時還有人在投票，就引發質疑。」
林先生表示，現階段選舉已公開透明，仍有人懷疑不公，國際案例不一定適用台灣，「中國對台灣選舉的介入風險存在，我們更不適合推動這些變革。」
國安風險：北京動員台商赴金門投票？
截至目前，台灣主要政黨對於「不在籍投票」也未形成共識。執政黨民進黨對此持反對立場，民進黨團幹事長鍾佳濱日前表示，藍白推動「不在籍投票」，未來單一投開票所可能需準備七十種至上百種選票，倉促修法恐削弱選舉公正性，甚至便於中共更容易介選。
公民團體「台灣經濟民主連」召集人賴中強日前也指出「不在籍投票」的國安疑慮。他表示，過去「台企聯」曾透過廉價機票動員台商、台幹及長年居住中國的民眾返台投票，干涉台灣大選。若修法通過，開放移轉投票至金門、馬祖，恐降低動員成本並擴大規模，增加中國介選風險。
戶籍在金門的27歲上班族林女士向BBC中文表示，她擔心開放不在籍投票後的國安風險，可能出現長期居住在中國的民眾直接飛到金門投票，「金門離廈門非常近，交通成本低，甚至可以搭船過來，在總統和立委選舉層級，風險更高。」
她從小就在台北市生活，但設籍在父母的故鄉金門，「家人希望將戶籍維持在一起，離島居民也有較多優惠與福利措施，例如機票補助，能保障返鄉權益。」
近年她因工作輪班多次錯過投票，她認為離島與台灣本島的情況不同，許多選民與家鄉已脫節，「越來越多人像我一樣，從未在金門生活，金門只是父母那一代的家鄉。如果開放不在籍投票，在縣市首長選舉中，很容易讓與地方毫無關聯的人決定金門的政治。」
大學生呂詠倢則持不同看法，她表示支持「不在籍投票」，認為投票權益應該被保障，「中國介選是一種事實，但台灣之所以不想變成中國那樣的國家，很大一部分是建立在民主認同，不能犧牲公民權利。」
她認為，制度必須兼顧安全與信任，通訊投票、移轉投票要做到零疑慮很難，「或許很難找到兩邊都能顧及的答案 ，但我支持改革，不要讓大家花費這麼大的成本去投票，像是離島是否能補助交通費，或提供更多假期、返鄉專機，都是可以討論的方向。」
藍綠白的政治盤算
當前台灣政壇不在籍投票的討論，也被認為有顧及今年地方選舉的策略考量。
東吳大學政治系教授蘇子喬向BBC中文表示，「不在籍投票」在技術層面成本相對低，否則不會在其他國家廣泛施行，但國安疑慮仍是討論焦點。若制度擴及境外投票，「可能引發對中國介選的擔憂」；至於目前針對金門、馬祖地區不在籍投票的反彈聲音，則涉及台灣當前的政治爭議核心。
「台商已經在金門、馬祖投票，人都在政府管轄範圍內，還要質疑他的自由意志嗎？要防範到什麼程度？」他認為，這類疑慮本質上涉及對選民忠誠度的擔心，與陸配參政權爭議類似，反映政黨對國安風險的不同評估。
蘇子喬指出，政黨對立下，改革缺乏折衝與共識，導致推動困難。「不在籍投票」最大的阻力在於政黨對選票影響的盤算。制度實施後，對自身選票的影響與利益評估存在不確定性，政黨擔心會有損失。
分析顯示，雖然青年族群在民調中對「不在籍投票」制度的支持度相對較高，但整體民意偏向「溫和支持」，並非「非推不可」的政策，而是「樂觀其成」。這樣的支持強度未必能促使政治人物積極推動改革。
蘇子喬表示，當前民眾黨推動最積極，認為此舉有助爭取年輕選票，「這項草案在內部被認為一定要通過」。國民黨雖提出專法，但立場並不強烈，黨內仍存疑慮，因移轉投票可能有利年輕選票，事實上對國民黨是損失。
2024年總統大選，民眾黨被認為吸引較多年輕選民，時任主席柯文哲獲得26%總票數，並在35歲以下選民中拿下過半支持；國民黨則長期被認為難以爭取年輕選票。
蘇子喬補充，若制度擴及境外投票，可能對藍營有利，因台商群體政治立場偏藍；現階段移轉投票涵蓋金馬地區，也可能對藍營產生有利影響。「在考量 2026年藍白合之下，雙方可能透過法案交換利益，推動仍有可能。」
