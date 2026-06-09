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即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

中國併吞野心不減反增，持續向台灣發動海上的灰色侵擾；我方海巡署今（9）日偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」、「東海救113」及「海警2202」等5艘公務船，已於彭佳嶼東方40浬（我國限制水域外12浬）持續向北遠離我國海域，目前海巡艦艇仍持續監控中。期間中國公務船曾對3艘航經商貨輪廣播詢問進出港等資訊，海巡艦艇立即嚴正回應「中國違反國際法，不必理會騷擾」。





海巡署廣播警告中國公務船：你的行為已經違反國際法

海巡署表示，本次中國公務船以日菲談判當外衣，藉由海警及海事船侵擾我國東部海域，海巡署超前部署艦艇，全程併航監控。7日13時「長濱艦」在鵝鑾鼻西南約39浬（限制水域外5浬）側聽到「海巡06」對新加坡籍「E」輪廣播詢問進出港及船員人數。

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今日凌晨6時8分，花蓮艦側聽「海巡06」於蘇澳東方34浬（限制水域外7浬）詢問賴比瑞亞籍「S」輪；今（9）日8時43分，宜蘭艦側聽「海巡06」於三貂角東方33浬（限制水域外8.5浬）呼叫貝南籍「A」輪。

同時，海巡署第一時間廣播警告中國公務船：「這裡是中華民國台灣專屬經濟海域，中國沒有管轄權，請不要騷擾航行船隻，你的行為已經違反國際法，我要求你立即離開。」



海巡艦艇亦同步向航經之商貨輪廣播：「這裡是中華民國海域，中國沒有任何主權權利，也沒有管轄權，請保持正常航行，不必理會中國公務船廣播。如需任何協助，請立即透過無線電或其他通訊方式向臺灣海巡艦艇聯繫」。



海巡署強調，海巡運用聯合情監偵手段，部署艦艇全程監控中國公務船，航經我國海域之船舶均維持正常航行，未遭中國公務船登檢、逼近或干擾等情事。

「海巡在，主權就在」，海巡署重申，捍衛海上自由航行之決心不變，任何國家訴諸管轄權，都將一概驅離。面對中國近期頻繁利用灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，海巡署已做好萬全準備，將採取一切必要的手段，確保國家主權及海域安全。

原文出處：快新聞／台灣、中國爆海上衝突！我海巡怒轟「違反國際法」 霸氣開嗆畫面曝

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