台灣「中部區域」不平靜！半天內苗、彰透天厝大火

同屬「中部區域」的苗栗縣跟彰化縣昨（7日）晚開始不太平靜，12小時內共發生2起透天厝大火，先是苑裡鎮昨晚發生一起，今早彰化縣又來一次，共有3大2小被送醫。

據苗栗縣消防局第四大隊表示，昨晚9點多在泰田里有一棟3樓透天厝冒出火煙，獲報後共派遣苑裡分隊與通霄分隊共10車、14人、2名志工及水箱車與水庫車趕往救援，警方也在現場交管，趕抵時屋內共3個大人、2個小孩都已逃出，其中大人們疑似被嗆到頻頻咳嗽，孩子們則無大礙，最後仍全部被送醫檢查，整起火勢在10點多撲滅，起火點在2樓。

今天上午10點多，彰化縣花壇鄉金墩村同樣發生透天厝大火，起火點也在2樓，消防局獲報後立刻派出各式消防車10輛、救護車1輛、消防人員21人趕往，現場指揮官由彰化分隊長楊師融擔任。

消防隊抵達後花了40分鐘滅火，據附近居民表示，這棟透天厝起火原因可能是電線年久失修走火，消防隊抵達時現場火勢雖猛烈，但是屋內民眾都已逃出，沒有造成傷亡，2起火警的確切發生原因，所屬縣市的消防局火調科都在調查釐清。

