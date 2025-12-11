台灣、以色列關係升溫？傳吳志中近日秘密出訪 林佳龍：這單位也將組團訪問

​台灣正在推動總統賴清德提出的「台灣之盾」（T-Dome）之際，《路透社》披露，外交部政務次長吳志中近期曾秘密訪問具備「鐵穹」系統的以色列，儘管消息來源拒絕透露吳志中會面對象、談論細節，但此時正值台灣尋求與以色列進行防務合作。另一方面，外交部長林佳龍今（11）日下午透露，近日曾在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal）。

《路透社》今日下午引述3名知情人士說法，披露吳志中曾在本月密訪以色列，相關人士雖不願透露吳志中會見了誰、討論什麼細節，包括是否談及用以色列防空系統作為藍圖的台灣之盾。不過，賴清德10月10日國慶演說拋出台灣之盾後，曾於同月27日出席「美國以色列公共事務委員會」訪團晚宴致詞時提到，台灣將仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」，打造台灣之盾，建構嚴密的防空系統，並稱國防安全、外交合作及經貿投資是台灣、美國及以色列三方可以加強合作的重要領域。

對於吳志中是否曾密訪以色列，外交部不否認但也不證實，外交部發言人蕭光偉今日下午僅向《風傳媒》表示，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域互惠交流合作，鼓勵雙邊人員交流，並樂見更多互利互惠的合作；至於吳志中是否訪問以色列，外交部沒有評論。

林佳龍：台灣續與以色列攜手，為建構更安全世界努力

另一方面，在《路透社》披露吳志中密訪以色列的半小時之前，林佳龍今日下午1時許透露，近日曾在外交部接見再度從以色列來訪台灣的泰勒，雙方交流時提到，台灣和以色列同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，也都非常重視信仰與多元社會的共存，近期雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，除了是彼此互相支持的民主夥伴，更是一起為世界做出貢獻的民主國家。

林佳龍說，他向泰勒說明，台灣多年來透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），和理念相近國家分享在公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域的經驗，成為很重要的多邊合作平台，也鼓勵以色列未來適當參與，將合作網絡從印太延伸到中東地區；他也特別感謝泰勒長期在以色列國會推動友台行動，也計畫接下來在國際場合持續為台灣發聲。

林佳龍提到，他還向泰勒說明，近期國經協會將組團訪問以色列，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動，「在國際局勢動態之際，越是艱困的時刻，越需要團結。台灣會持續和包括以色列在內的民主盟友攜手，為建構更安全的世界努力，為區域繁榮貢獻心力。」

泰勒5月曾以以色列國會公共工程委員會主席暨外交國防委員會議員身分，率領跨黨派議員團訪問台灣，與林佳龍就台以合作願景、區域及國際情勢等議題交換意見，當時吳志中曾在會後設宴款待泰勒一行。據林佳龍說法，泰勒近日再度訪台，是為出席首次移師台灣的「耶路撒冷祈禱早餐會」（Jerusalem Prayer Breakfast），而依照該活動官網，活動是於12月7日至9日舉辦。

