台灣「冠軍咖啡豆」進駐桃機 國門推廣在地手沖

為了推動台灣精品咖啡走向國際，業者推廣，將台灣「卓越盃」冠軍和亞軍咖啡豆引進桃園國際機場，未來在第一航廈和第二航廈可以買到台灣在地精選咖啡豆，還有專業人員手沖，展現台灣精品咖啡實力。

圖／TVBS

推動台灣精品咖啡走向國際，昇恆昌引進台灣卓越盃，冠軍和亞軍精品咖啡豆進駐，桃園國際機場在國門第一線，就能喝到台灣最好咖啡。

昇恆昌董事長江松樺：「過去幾場有5百塊一杯咖啡，現在開始一杯最少8百塊，希望說借用機場的櫥窗，能夠把嘉義咖啡手沖咖啡，推廣到全世界。」

發表會現場同時集結，四大阿里山精品咖啡莊園，而嘉義的咖啡在今年卓越盃，前27名就佔走20個席位，還拿下3座總統獎。

嘉義縣長翁章梁：「我想一杯咖啡，那就可以跟所有的世界做朋友，那也看到整個嘉義農業的實力，那我認為是一個非常好的規劃，那也讓大家知道，實際上咖啡是世界語言。」

台灣四大精品咖啡，正式進駐桃園國際機場，在第一航廈和第二航廈，都能選購精品咖啡豆，還有專業手沖，品嘗到在地經典滋味。

