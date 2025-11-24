台灣「冷冬」機率破50％ 反聖嬰現象趨勢明顯

今天冬天會特別冷嗎？確實有這樣的趨勢。聯合國氣象組織日前提醒，全球反聖嬰訊號逐漸增強；美國氣象單位研究指出，反聖嬰機率已破80%。氣象專家林得恩表示，反聖嬰對台灣最顯著的影響，就是「冬雨多、春雨少」，且該年冬天至隔年春天偏冷，「冷冬」機率增加。

林得恩PO文，引述美國氣象單位今年11月最新研究，根據模式模擬，自今年9月起，反聖嬰訊號持續增強，預估今年冬天反聖嬰可能性破80%，且持續至明年2月（發生機率逾50%）。

當反聖嬰現象發生時，台灣冬雨下得多，隔年春雨偏少。林得恩進一步指出，一旦反聖嬰出現在冬天，該年冬季到隔年春季，氣溫將比氣候平均值來得低，「冷冬」機率約6成。

聯合國氣象組織日前提醒，當反聖嬰現象明顯，某些地區會開始出現一些趨勢，例如澳洲、西非等地，氣候變得潮濕；美國南部反而鬧乾旱。上一次反聖嬰現象落在2020年至2023年，海洋表面溫度下降，導致暴雨、洪水或異常寒冷等氣候變化。

