台灣「冷暖空調」不普及 一票人喊：冬天用過回不去了

一名網友好奇，冷暖空調明明不會比純冷氣機貴多少錢，為何台灣只有冷氣機普及，引起討論。（示意圖：shutterstock／達志）

強烈大陸冷氣團來襲，今（8）日各地低溫不到15度，且周末還會有另一波冷氣團南下，有網友好奇詢問，明明熱比較不會死人，但冬天一冷是真的會冷死，為什麼在台灣只有冷氣機普及，有裝暖氣的人卻不常見，結果不少家中有裝暖氣的人分享，現在冬天越來越冷，實際用過後已經回不去了。

一名網友今日在PTT八卦板表示，炎熱比較不容易死人，但冷颼颼的天氣，只要一天就可能把人給冷死，而冷暖空調比單純的冷氣機貴不了多少錢，加上冬天的電比較便宜，只要花一點小錢就能換來整個冬天的溫暖，開一整天暖氣搞不好比夏天只開半天冷氣還要便宜，「為什麼那麼多人家有冷氣，卻不選擇冷暖空調？」

文章上線後引起討論，不少人說「中南部就算了，我現在覺得北部一定要裝」、「冬天也不是都這麼冷，一年能有幾天寒流，衣服穿多一點就好了」、「開暖氣會很乾燥，很不舒服耶」、「我覺得台灣更需要推廣除濕機」、「我家有裝，用過就回不去了」、「現在年輕人應該都是裝冷暖了吧，以前氣候沒這麼極端，暖氣就真的用不到」。

也有人分享「我住宜蘭，冬天電費比較多，我猜是用電熱水器的關係」、「去年用葉片式暖爐，那個電費直接讓我下定決心裝暖氣」、「開暖氣睡覺超舒服，真的大推」、「哪有比較便宜，房東一樣算我一度6塊錢，可憐哪」、「老人比較鐵齒，都要等被送去急診才會知道害怕」。

