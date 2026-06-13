台灣「出梅」訊號明顯！林得恩揭轉入颱風季時間點

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台灣梅雨季即將進入尾聲，氣象專家林得恩指出，根據最新氣象數值模式分析，副熱帶高壓勢力將在6月17日前後明顯西伸，台灣地區的天氣型態將從梅雨季轉換至颱風季。

林得恩指出，副熱帶高壓勢力將在6月17日前後明顯西伸。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文提到，台灣梅雨季通常落在每年5月至6月間，「出梅」時間會因每年氣候變化而異，歷史平均約在6月下旬至7月上旬。在氣象學上，「出梅」的判斷並非看單一天氣變化，而是觀察東亞地區整體大氣環流是否穩定轉為夏季型態。

林得恩表示，根據美國NCEP最新數值模式模擬結果，在6月17日前後，500百帕副熱帶高壓的勢力將明顯西伸，高壓西側範圍已觸及台灣及中國華南地區。後續鋒面系統將被迫北抬調整，西南季風型態也將隨之變動。

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林得恩表示，「出梅」的關鍵環境特徵包括西太平洋副熱帶高壓明顯西伸北抬並穩定控制台灣，梅雨鋒面北抬至華北或日本，以及西南季風型態改變等重要量場訊號。天氣的本質也將從原先的「鋒面型降雨」轉為「夏季對流型降雨」。

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