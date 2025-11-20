台灣、印尼簽署貿易推廣、清真合作2項MOU 深化雙邊貿易產業合作

台灣、印尼雙邊代表處簽署貿易推廣合作及清真合作兩項備忘錄。 圖：經濟部提供

[Newtalk新聞] 為深化台灣、印尼雙邊貿易交流及清真產業合作、協助台商開拓印尼龐大市場商機，經濟部促成雙方由駐印尼台北經濟貿易代表處洪振榮及駐台北印尼經濟貿易代表處Arif Sulistiyo，於今（20）日簽署「貿易推廣合作備忘錄」及「清真合作備忘錄」（MOU）。

經濟部表示，台印尼「貿易推廣合作備忘錄」於2020年簽署並於2023年屆滿，經雙方2年多來的協商，於本次完成續簽並擴大雙方合作領域，包括燕窩、水產品、農產品、加工食品、自行車、造船業、家庭用品、紡織、醫療器材、美容及保健品、手工藝品、動漫遊戲及數位服務等，未來將透過包括辦理貿易展覽會、研討會、商業論壇/對話、會議、會展培訓、商業網路及能力建構等，協助台商拓展印尼市場。

經濟部說明，台印尼「清真合作備忘錄」是雙方簽署第一個有關清真領域的合作備忘錄，促進雙方在相互承認清真認證和穆斯林友善等方面的合作交流，包括市場資訊交流、舉辦清真商業論壇及貿易活動等，共同推廣清真產品或服務，有助於台商瞭解清真產業特性，進而鏈結國外清真市場。

此次2項備忘錄簽署，均有助雙方產品順利輸銷至對方市場，經濟部指出，為落實備忘錄的合作，台灣除已規劃持續辦理各項台灣專業展吸引印尼及全球買主參加外，也規劃籌組業者團赴印尼參加專業展覽，以及辦理赴印尼拓銷團或印尼商機助攻團等活動，為雙方業者創造商機。

經濟部補充，印尼為東協第1大市場，且為台灣新南向國家重要的貿易夥伴，雙方經貿往來密切，此次簽署合作備忘錄，將創造更多雙方合作及交流平台，推展互利雙贏的夥伴關係。

