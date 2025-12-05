台灣、印尼藥師提前續盟 鞏固姐妹會情誼與交流

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）跨越3800公里，中華民國藥師公會全國聯合會特地從台灣飛往印尼雅加達，今天與印尼藥師會提前續盟，延續姐妹會情誼，鞏固深厚情誼與專業連結，為交流寫新頁。

藥師公會全國聯合會於2022年首次與印尼藥師會簽署姐妹會協議，4年來交流頻繁，不論藥事服務、災害用藥或社區衛教，都建立深厚合作，原協議將於2026年到期。藥師公會全國聯合會理事長林憶君才上任2週，昨天親自率團飛往印尼雅加達續盟。

廣告 廣告

藥師公會全聯會今天透過新聞稿表示，此次提前續簽，締結姐妹會的重要推手、榮譽理事長黃金舜同行，監事會召集人陳振聲、諮詢顧問王文甫等幹部也全程參與，展現全聯會推動國際合作的決心。

黃金舜表示，當初選擇以印尼為台灣藥師國際布局的第一站，是因為雙方擁有相同的專業信念，如今提前續盟，再次證明「台灣藥師的實力正在被世界看見」。

駐印尼代表洪振榮出席見證並致上祝福，肯定兩會在國際藥事發展中扮演的重要角色，期盼台灣、印尼藥師攜手共進，為亞洲公共衛生做出更大貢獻。

林憶君表示，未來雙方將在既有合作上進一步拓展，包括青年藥師交流、專業訓練、公共衛生合作與研討會等，讓台灣藥師的力量在亞洲更多角落發揮影響力。（編輯：管中維）1141205