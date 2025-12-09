台灣「台語認證考試」首登海外！美國華府開考 25人搶先參加
記者柯美儀／台北報導
教育部首度將台語認證推向海外，於美國大華府地區試辦考試。教育部表示，此次考試共有來自華府台灣學校的教師及學生等計25人報名，象徵台灣語言文化推廣邁向新的里程碑。
本次考試由教育部主辦、國立台灣師範大學承辦，並由駐美國代表處教育組及華府台灣學校共同協辦，於美東時間12月6日上午9時在馬里蘭州 The Universities at Shady Grove 舉行，採A卷電腦化測驗（測驗程度含基礎級與初級）。試務執行上，從系統測試、試場布置到監試流程皆依國內標準進行。
教育部終身教育司科長蔡忠武指出，本次考試流程順利、系統運作穩定，考生對能在海外參與台灣台語認證反應熱烈，且通過考試者，將比照國內核發合格證書，由國立台灣師範大學於114年12月29日統一寄發證書予華府台灣學校代為轉交。
蔡忠武表示，海外試點成果將納入分析，作為後續辦理海外考試的重要參考依據。未來將持續評估於其他地區推動台灣台語認證的可行性，讓更多海外人士有機會透過參與測驗的方式，認識台灣台語，並學習、使用台灣台語，讓台灣語言文化在世界持續發光。
