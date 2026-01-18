台灣一名記者及5名軍人因涉觸犯國安法被拘留

(德國之聲中文網）台灣橋頭地方檢察署1月17日通報，1月16日執行搜索某電視台記者1人及​​現退役軍人9人，檢察官訊畢後，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人。通報稱，林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等給現役、退役軍人，再由現役軍人將軍事資料轉交給中國人士。“此舉已經涉犯國安法、貪污治罪條例、刑法洩密罪等，情節重大，考量有串供及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。”檢方還透露，林男之所以會被查出，系因先前有名陳姓中士拿五星旗拍影片，追查此案後延伸出來的偵辦活動，如今已經進展到第四波，累積超過10名軍人收押。台灣國防部在新聞稿中說，該案已進入司法程序，對案情不予評論。國防部還稱，“面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常......”據檢方消息，1月17日晚間，6名遭羈押者已被移送至高雄看守所。

根據中天新聞（CTi TV）發表的聲明，涉及該案的中天記者林宸佑已被羈押。聲明稱，“公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。”

去年11月，台灣橋頭地檢署偵辦陳姓中士等多名現役軍人手持五星旗拍攝“投誠”影片的案子，並陸續聲押多人獲准。這些軍人在片中高喊台灣屬於中國大陸，宣誓效忠“祖國”。陳姓中士涉嫌收受20萬元報酬，其他拍片者也均涉嫌收取中國大陸人士提供的報酬。檢方依貪污治罪條例中的違背職務收賄罪嫌偵辦，他們均面臨最輕本刑10年以上有期徒刑。綜合台灣媒體報導，陳姓中士全名陳瑞勇，原本服務於海軍陸戰隊，2025年1月在網路上認識一名暱稱叫“吉祥”的中國人，對方給他20萬報酬，陳瑞勇還用手機拍攝AAV型兩棲突擊車性能、保養紀錄、電磁紀錄等軍資，傳送給中方，並透露總統賴清德秘密前往左營營區等機密消息獲取賄賂。

1997出生的林宸佑畢業於台灣國立政治大學新聞系，2022年進入中天新聞，擔任記者兼主播，因在采訪中經常圍堵及追問政治人物而獲得“追問哥”外號。

（美聯社等）

作者: 德聞